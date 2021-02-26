ملعقة ماء الورد السحرية لجمالك ضعيه لبشرتك كل ليلة وستصبحي قمر 14 منورة

الكثير من السيدات والفتيات يبحثن بصورة مستمرة عن كل ما يمكنه أن يبرز جمالهن، وخاصةً جمال الوجه ونقائه أو البشرة بوجه عام، فنجد أنهن يبحثن عن وصفات طبيعية تحوي مكونات طبيعية، بهدف تحقيق ذلك دون إحداث أي ضرر بالبشرة، والتي قد تتسبب به المستحضرات الطبية لاحتوائها على مواد كيميائية، قد تؤدي إلى ظهور بعض العلامات الضارة بالبشرة، والتي قد تتمثل في الاحمرار والحكة وفي الأحيان قد يصل الأمر إلى حد حدوث حروق بالجلد، لذا يجب الحذر عند استخدام تلك المواد والتأكد من كونها تتناسب مع طبيعة البشرة.

فوائد ماء الورد

تتعدد الفوائد الخاصة بماء الورد والتي يمكن حصرها في بعض النقاط كالآتي:

يعمل على إكتساب البشرة النقاء والنضارة المطلوبة، وذلك بمسح البشرة بواسطة قطنة مبللة بماء الورد.

يفضل القيام بمسح البشرة قبل الذهاب إلى النوم بشكل يومي.

شرب ماء الورد على معدة خالية يعمل على تفتيح اللون ويكسب الجلد نعومة من نوع خاص.

يعمل على تصغير مسام الجلد وأحد أبرز العلاجات التي تستخدم لحل مشكلة حب الشباب.

يقوم بإزالة أي انتفاخ يحيط بمنطقة العينين من خلال القيام بكمادات ماء الورد في تلك المنطقة.

مفيد ف حالات الالتهابات التي تصيب الأطفال في منطقة الحفاضة، خاصة في حالة خلطه بمقدار من النشا.

خلطة النشا وماء الورد

تستخدم هذه الوصفة بعد القيام بإزالة الشعر في المناطق المختلفة في الجسم، باعتباره أحد الوسائل المتبعة في روتين العناية الشخصية، حيث يكسب الجلد نعومة ويمنع حدوث حساسية به.

المكونات:

مقدار من النشا.

كمية مناسبة من ماء الورد.

طريقة الاستعمال

يتم وضع المزيج على البشرة بعد إزالة الشعر منها، ويفضل بعد الاستحمام حيث يتم رشه على الجسد.

ويترك لمدة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق.

يشطف بالماء البارد ويخفف جيداً.