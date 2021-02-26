طريقة لقيمات هشة في المنزل المكونات وخطوات التحضير بسهولة

طريقة لقيمات هشة حيث تعد اللقيمات الهشة من الحلويات اللذيذة التي لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، ويتم إعدادها بعدد قليل من المكونات التي تكون اقتصادية وغير مكلفة، ومعروفة بأسماء عديدة مثل العوامة أو لقمة القاضي، هي من الحلويات يتم عملها بشكل مستمر في شهر رمضان، وتستطيع أي ربة منزل تحضيرها لتوافر أغلب مكوناتها في أي منزل، ويتم إعدادها بأكثر من طريقة مختلفة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل اللقيمات وتقديمها بشكل رائع. مكونات تحضير اللقيمات الهشة 200 مللي ماء.

2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

5 جم ملح.

5 جم فانيليا.

5 جم خميرة فورية.

10 جم سكر أبيض.

زيت كافي للقلي.

جوز هند للزينة. مكونات الشربات 2 كوب سكر أبيض.

كوب واحد ماء.

5 جم من الفانيليا.

5 جم من عصير الليمون. خطوات عمل اللقيمات مكونات تحضير اللقيمات الهشةمكونات الشرباتخطوات عمل اللقيمات نحضر إناء كبير مناسب لكي نحضر فيه العجينة الخاصة باللقيمات، نعمل على نخل الدقيق بشكل جيد ليدخل الهواء به، ولكي يتم إزالة أي شوائب به.

ثم نضيف للدقيق ملعقة كبيرة من النشا، 10 جم سكر، 5 جم ملح، 5 جم خميرة فورية، 5 جم فانيليا.

ثم نضع 200 مللي ماء بشكل تدريجي ليس دفعة واحدة، ثم نخلط جميع المكونات معاً بشكل جيد لكي تتجانس، لكي نحصل على مزيج سائل مثل العجينة.

نستخدم قطعة قماش ونغطي بها العجينة، ثم نضعها في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تزداد العجينة في الحجم.

في هذه المدة نقوم بتجهيز الشربات، عن طريق وضع إناء متوسط الحجم على النار، ثم نضع فيه كوب ماء، 2 كوب من السكر، 5 جم فانيليا، 5 جم عصير ليمون، ونقوم بتقليب هذه المكونات معاً، ونتركه حتى يغلي، وينتج قوام ثقيل.

ثم بعدها نرفع إناء الشربات بعيداً عن النار، ونتركه لكي يبرد تماماً قبل استخدامه، نحضر مقلاية عميقة للتحمير، ونضع بها كمية زيت كثيرة.

نعمل على تشكيل عجينة اللقيمات على هيئة كرات صغيرة ومتماثلة في الحجم، ثم نضعها في الزيت.

نقوم بتقليب اللقيمات حتى يكون لون جميع اللقيمات ذهبي فاتح.

بعد الانتهاء من القلي نضع اللقيمات في الشربات، ونتركها فترة لكي تتشرب الشربات.

ثم نضع اللقيمات في أطباق التقديم، ونقوم بوضع جوز الهند عليها لتزيينها وتجميلها، ثم نقوم بتقديمها. كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار: رابط التحميل الجديد

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