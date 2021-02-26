أسرار بلح الشام المقرمش فى البيت بأسهل الطرق وأسرعها

نقدم لكم أسرار بلح الشام المقرمش من موقعنا، وطريقة إعداد بلح الشام في البيت بطريقة سهلة وسريعة تعد من أكثر الطرق الخاصة بصناعة الحلويات والتي تبحث عنها كافة السيدات، وتعتبر حلوى بلح الشام من احد اشهى واشهر الحلويات التي يسهل إعدادها ويكثر الطلب دوما على شرائها وذلك بسبب طعمها الذي لا يقاوم، وهى من احد اشهر الحلويات السورية والتي لا تخلو من تناولها في ليالي شهر رمضان الفضيل مع مختلف الحلويات الشرقية الأخرى، ولذلك فقد أحضرنا لك وصفة اعداد بلح الشام والتي من خلال اتباعها خطوة بخطوة ستعدين احلي حلويات بلح الشام. أسرار بلح الشام المقرمش أسرار بلح الشام المقرمش مكونات حلوى بلح الشام 2 كوب ماء.

نصف كوب من الزبد اللين.

نصف كوب من الزيت.

3 بيضات.

2 كوب الا ربع دقيق ابيض.

ملعقة طعام من السكر الناعم.

كيس فانيليا. مقادير شربات بلح الشام كوبان من السكر.

كوب ماء.

عصير ليمونة واحدة. طريقة تحضير بلح الشام في البداية وكما نعلم يجب تحضير الشربات أولا وذلك لكونه يتم صبه على الحلويات وهو بارد.

في وعاء عميق على النار يتم إضافة الماء مع السكر وتقليبه جيدا حتى الغليان ويتم إضافة عصير الليمون، ويترك يغلي قليلا، ويرفع من على النار ويترك جانبا بعدها. تحضير عجينة بلح الشام أما لتحضير عجين بلح الشام يتم إحضار وعاء عميق ويتم رفعه على نار متوسطة.

تضيف مقدار الماء مع السكر والملح والزبد والفانيليا.

يقلب المزيج جيدا حتى الغليان.

قم بإضافة الدقيق بالكامل مرة واحدة.

قلب المزيج بواسطة ملعقة خشبية حتى يبدأ العجين بالتقشير من الجوانب.

ارفع الوعاء من على النار.

وضعها في وعاء آخر واتركها حتى تبرد.

بعدها ابدا بإضافة البيض للعجين تدريجيا مع الخفق الجيد كل مرة حتى تختفي آثار البيضة من على العجينة.

بعد الانتهاء، احضر كيس نايلون او كيس الحلوانى وابدا في ملئه بعجين بلح الشام، وضع قمع شكل بلح الشام به جيدا.

في وعاء عميق به زيت غزير على نار متوسطة.

ابدأ بوضع عجين بلح الشام من خلال كيس الحلوانى بالطول الذي ترغب فيه.

اتركها حتى يصبح لونها ذهبي من كل الجوانب.

ارفعيها من الزيت وضعها بالشربات البارد.

صفيها من الشربات وضعها بطبق التقديم وبالهنا والشفا. اليوم الوطني الكويتي أل 60 اليوم 25/فبراير من كل عام وتعرف تاريخ دولة الكويت ومسيرة النهضة مقادير شربات بلح الشامطريقة تحضير بلح الشامتحضير عجينة بلح الشام

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