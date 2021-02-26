وداعا لفشل البسبوسة..طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند خطوة بخطوة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد، البسبوسة هي من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي والتي يتم تحضيرها خاصة في المناسبات مثل رمضان وغيره فهي لها مذاق شهي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالسميد . طريقة عمل البسبوسة بالسميد: 3 كوب من السميد الناعم ” دقيق السامولينا”.

كوب من اللبن الرائب .

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

كوب من السمن السايحة

كوب من جوز الهند

كوب من السكر

شربات بارد “السيرم أو القطر” طريقة عمل البسبوسة بالسميد: طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء ثم نقوم بخلط السميد والبيكنج بودر ثم نضع السمنة ونقوم بالتقليل الجيد حتى يتجانسوا معا ثم نضيف السكر والفانيليا ثم نقوم نستمر في التقليب.

ثم نقوم بإضافة اللبن وجوز الهند ثم نقوم بتقليبها جيدا.

ثم نقوم بوضع الخليط في صينية مناسبة ونقوم بدهن قاع الصينية القليل من الطحينة، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نقوم بوضع الصينية الفرن، ثم نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم يقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بصب الشربات عليها ثم نقوم برش جوز الهند عليها. طريقة عمل البسبوسة بالسميد والقشطة : المقادير: 2 كوب من السميد

كوب من السكر

كوب من جوز الهند

كوب من القشطة

كوب من الزبادي

كوب من السمنة السايحة.

رشه ملح

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

شربات بارد طريقة عمل البسبوسة بالسميد والقشطة : المقادير: طريقة تحضير البسبوسة بالسميد والقشطة: نقوم بإحضار وعاء ونضع به السكر والسميد وجوز الهند والبيكنج باودر والكرباناتو والملح ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة السمنة ونقوم بالتقليب الجيد، ثم نقوم بإضافة الزبادي والقشطة، ونستمر في التقليب.

ثم نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها طحينة ثم نقوم بوضع خليط البسبوسة بها.

ثم نقوم بوضع صينية البسبوسة بها على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة ثم نقوم بإخراج صينية البسبوسة ونضع عليها الشربات البارد وهي ساخنة، ثم نقوم بتزيينها باللوز. يحضر وعاء ويوضع به السميد والبيكينج بودر والسكر الخشن، ويوضع في إناء أخر اللبن ويُغلي وبعد الغليان يرفع من علي النار ويضاف عليه الذبده أو السمنة لتذاب في اللبن المغلي.

يضاف اللبن بالسمنة إلى الإناء الأخر ويقلب تقليب خفيف بمعنى تحريك للمكونات فقط، ولا يجوز تقليبها جيدا حتي لا تنشف فيما بعد.

وتوضع في صينية مناسبة مدهونة بمادة دهنية ثم نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 وعندما تحمر الأطراف نقوم بوضعها تحت الشواية، ثم نقوم بوضع الشربات البارد عليها . طريقة تحضير البسبوسة بالسميد والقشطة: طريقة عمل البسبوسة السادة : المكونات: 3 أكواب من دقيق السميد الخشن

1 كوب من الزبادي

1 كوب من السكر

كوب من الزبدة المذابة

نصف كوب من اللوز المجروش طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع جميع المكونات معا ونقوم بخلطهم باطراف الاصابع ثم نتركه لمدة ربع ساعة

نقوم بتسخين الفرن على درجة 180 ونقوم بإحضار صينية مناسبة ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نقوم بوضع خليط البسبوسة وتوزيعه جيدا في الصينية وتقسيم البسبوسة الى مربعات ثم نقوم بوضع اللوز على وجه الصينية وتوزيعه جيدا.

نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى جوانبها تحمر ثم نقوم بإشعال الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي فترة خمس دقائق ثم نقوم بأخراجها من الفرن ثم نقوم برش القطر عليها . طريقة عمل شربات البسبوسة : طريقة عمل شربات البسبوسة : المكونات : كوب ونصف من الماء

٢ كوب من السكر

ليمونة

فانيليا طريقة التحضير: نقوم بوضع السكر والماء وتقليبهم جيدا على البارد ثم نقوم بوضعهم على النار حتى يبدأوا في الغليان ثم نقوم بوضع الليمونة حتى تغلى جامد لمدة عشر دقائق ثم نقوم لإطفاء النار ثم نضع الفانيليا. شاهد.. قصص المجوهرات الملكية البريطانية وصراعات الحصول عليها

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