كريم طبيعى بديل البوتوكس والفيلر لشد الوجه وازالة التجاعيد وملأ الخطوط من اول استعمال

كريم طبيعي لشد التجاعيد ،أثبتت الكثير من الدراسات أن استخدام الكريمات الطبيعية لمعالجة تجاعيد الوجه هي أفضل بكثير من اللجوء إلى حقن الفلير والبوتكس فهي يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات للبشرة والجلد، لذا يكون من الأفضل إذا قومتي بتحضير أنواع عديدة من كريمات طبيعية لشد البشرة من التجاعيد والتخلص منها نهائياً.

تحتوي الكريمات الطبيعية على كثير من العناصر المفيدة جداُ للبشرة فهي تمتلك على مواد محفزة تعمل على تعزيز الكولاجين بالجلد ومنها ما يلي:

هي من الكريمات الغنية بالفيتامينات والمعادن الذي تحتاج إليها البشرة وتجعلها مشدودة خالية من الترهلات والتجاعيد، فإذا كنت عروس وتعاني من ظهور بعض من علامات التجاعيد والخطوط الدقيقة يكون هذا الكريم مناسب جداً لبشرتك الجافة ويستخدم كما يلي:

1 ثمرة موز طازجة.

1 ملعقة طعام قشطة.

1 ملعقة طعام عسل.

احضري وعاء عميق ضعي به حبة موز وقومي بهرسها باستخدام الشوكة حتى أن تكون ناعمة.

يضاف للموز المهروس العسل والقشطة واخلطي جيداً حتى تحصلين على خليط كريمي.

ضعي طبقة رقيقة من الكريم أو الخليط على الوجه والرقبة وتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يتم إلى الخليط عن طريق غسيل الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

عليكِ باستخدام كريم مرطب للبشرة أو الجليسرين مع عدم التعرض لأشعة الشمس بعد أن يتم تطبيقها، كما يكون من الأفضل أن تقومي باستخدامه قبل النوم.

قومي بتكرار استخدام الكريم 3 مرات في الأسبوع حتى أن تحصلين على النتائج المرضية.

تعد من الكريمات التي تحتوي على عناصر مهمه لتغذيه البشره وازالة التجاعيد.

3 ملاعق كبيرة من عصير التفاح.

1 كوب ماء.

4 ملاعق عصير خس.

4/1 كوب عصير ليمون.

1 ثمرة تفاح.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة نشا.

يجب أن يتم تقشير التفاحة وضعيها في وعاء الخلاط واضربيهم مع بعضهم.

ثم يتم إضافة النشا وعصير التفاح وعصير الخس وعصير الليمون واخلطي المكونات مع بعضها.

ثم يضاف باقي المكونات مع بعضهم ويطبق على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم غسيل الوجه بالماء الفاتر.