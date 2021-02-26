طريقة عمل الهريسة المحشيه مثل الحلواني بالطريقه الاصليه الرائعه بمكونات بسيطه جدا

طريقة عمل الهريسة مثل الحلواني ،يقدم لكم مطبخنا اليوم أفضل طريقة لعمل الهريسة مثل محل الحلواني تماماً، وهي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في المناسبات وكنوع من الضيافة مع كوب من الشاي، كما أنها من الحلويات التي يتم تحضيرها في رمضان على سفرة العزائم والولائم ومع قدوم شهر الخير يبحث ربات البيوت عن طريقة لتحضير الهريسة مثل الحلواني. طريقة عمل الهريسة مثل الحلواني لكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن استخدامها لتحضير أشهى أنواع الهريسة مثل الحلواني ويتم تحضيرها كما يلي: المقادير: 5 كوب جوز هند ناعم.

ثلث أرباع كوب دقيق.

3 أكواب سميد ناعم.

2/1 كوب سمن.

1 كوب حليب سائل.

4/1 كوب عسل جلوكوز. طريقة التحضير: احضري وعاء عميق يستخدم لعجن المكونات وضعي به السميد الناعم وضيفي له ربع دقيق أبيض ثم يضاف له كوب ونصف جوز الهند الناعم مع التقليب.

اخلطي المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم قومي بعمل حفرة بمنتصف الخليط وضيفي في داخلها السمن أو الزبدة وقومي ببسها واخلطيهم مع بعضهم حتى تمتص المكونات السمن ومن ثم العجن.

قومي بوضع قدر على النار ضيفي لها الحليب ومن ثم يضاف 4/1 كوب من عسل الجلوكوز وتركيهم مع بعضهم حتى أن يصبح دافئ.

ثم قومي بتحضير حشوة الهريسة وعن طريق وضع جوز الهند الخشن مع المكسرات أو يمكن استخدام الفول السوداني.

ضيفي بعد ذلك الزبيب وعسل الجلوكوز والشربات الثقيل واخلطي المكونات مع بعضها واعجني المكونات مرة أخرى.

بعد ما يصبح اللبن وعسل الجلوكوز دافئ ضيفيه إلى الخليط وعودي مرة ثانية للعجن.

بعدها قومي بإحضار صينية الفرن ضعي بها نصف كمية الخليط بطريقة متساوية ثم ضعي الحشو وضيفي فوقه الجزء المتبقي من خليط الهريسة وضغطي عليه جيداً.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة ثم تخرج وتسقى بالشربات البارد وقدميها بالهناء والشفاء. كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار: رابط التحميل الجديد

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