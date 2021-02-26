انجح طريقه لعمل البان كيك شهى ورطب بالطريقه الاصليه بطعم لذيذ ورائع بحشوات مختلفه

طريقه عمل البان كيك بالموز ، لكل الأمهات طريقة عمل البان كيك بالموز في المنزل، فالأطفال يحبون منك أن تقدمي إليهم أطباق متنوعة ومختلفة من الأطعمة والحلويات اللذيذة والشهية، حيث أن البان كيك كم أحد أنواع الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، كما أن تحضيرها سوف يفرح قلب أطفالك، فكوني متميزة وحضري أشهى كيك بان بالموز.

البان كيك بالموز يعد من أكثر أنواع الفطائر حباً وإقبالاً من الجميع ، لذا يمكن لكل أم أن تقوم بتقديمه وتحضيره بنفسها في المنزل والاستغناء عن شرائه من المحلات المتخصصة لبيع هذا النوع من الفطائر .

1 كوب من الحليب.

ملعقتين صغيرتين من البكينج بودر.

2 حبة موز مهروسة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

بيضة حجم كبير.

1 كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

في وعاء قومي بخلط السكر مع الدقيق والبكينج بودر والملح وقلبي باستخدام ملعقة خشبية.

ثم بعد ذلك يتم خلط الزيت مع الموز المهروس والحليب والزيت والبيض اخلطيهم مع بعضهم حتى يصبحوا متجانسين.

ثم قومي بخلط هذا الخليط مع خليط الدقيق باستخدام المعلقة الخشبية والتقليب جيداً حتى تحصلين على عجينة سائلة.

ثم تأتين بطاسة غير لاصقة وضعيها على النار ولكن إذا كان لا يوجد لديك طاسة تيفال قومي بدهن المقلاة بقليل من السمن أو الزيت.

ضيفي بعد ذلك 4/1 كوب من الخليط إلى الطاسة وتركيه على النار لبضعة دقائق حتى يصبح باللون الذهبي.

قومي بتقليب فطائر البان كيك على الجانب الأخر حتى تأخذ نفس اللون.

استمري على ذلك حتى انتهاء كمية الخليط ثم يتم رص الفطائر فوق بعضها مع وضع المربى أو العسل أو النوتيلا أو العسل.

بعدها يقدم وهو بارد وبالهناء والشفاء.