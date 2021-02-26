اقوى كريم لفرد الشعر وتنعيمة طبيعي بدون أي مواد كميائية في 5 دقائق

اقوى كريم لفرد الشعر، تعتقد اغلب السيدات أصحاب الشعر الجاف أن الحصول على شعر ناعم وأملس لن يتم إلا عن طريق استخدام أحد المواد الكيميائية المعروفة في عالم التجميل، ومن أشهر هذه المواد الكيراتين والبروتين، ولكن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، وهذا لأنه يمكن استبدال الكيراتين وغيره من المواد الكيميائية التي تفرد الشعر بمواد طبيعية بسيطة متوفرة في أي منزل.

ومع المداومة على استخدام هذه المواد يتحول الشعر من جاف إلى ناعم وأملس، بالإضافة إلى أن هذه المواد تغذي الشعر وتقويه وتمنحه لمعان وحيوية وتخلصه من أي مشاكل أخرى كالتساقط أو القشرة وغيرها، على عكس الواد الكيميائية التي تضر الشعر بشكل أكبر من نفعه.

اقوى كريم لفرد الشعر وتنعيمة طبيعي

نحتاج لعمل هذا الكيراتين الطبيعي إلى حبة من البيض وربع كوب من النشا وربع كوب من الخل وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة، نقوم بخلط جميع هذه المواد في طبق كبير ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتجانس جيداً، بعد ذلك نوزع الخليط على كامل الشعر، ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة أو ساعتين، وبعدها نغسل الشعر بالماء والشامبو أو البلسم الطبي، وبعدها سوف نلاحظ نعومة كبيرة في الشعر، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع للحفاظ على نعومة الشعر.

افضل انواع فرد الشعر الدائم

تعتمد هذه الطريقة على مكونين فقط هما: الموز والبيض، حيث يتم هرس حبة متوسطة من الموز جيداً وبعدها نضيف لهذا المهروس حبتان من البيض، ثم نقوم بخلطهم جميعاً حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نوزعه على كامل الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر ونصففه، ويمكن تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.

كيراتين لفرد الشعر بحليب جوز الهند

نعتمد في هذه الطريقة على حليب جوز الهند وعصير الليمون، حيث يتم خلط ربع كوب من عصير الليمون مع نصف كوب من حليب جوز الهند، ويتم توزيع الخليط على الشعر ويُترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعدا نغسل الشعر كالمعتاد، ولا ينصح بتطبيق هذا الخليط على الشعر أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

فرد الشعر بالزيت الدافئ

يعتبر استخدام الزيت الدافئ لفرد الشعر من أكثر الوصفات التي تساعد علي تنعيم الشعر الخشن وجعله المس، فيمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت اللوز او جوز الهند أو زيت السمسم، فقومي بتسخين اي نوع من هذا الزيوت في الميكرويف لمدة 20 ثانية، ثم قومي بوضع الزيت علي فروة الشعر وقومي بالتدليك بالمشط، ثم قومي بتغطية الشعر بفوطة مبلله بماء ساخن واتركيها لمدة ساعة ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو ولاحظي النتيجة.