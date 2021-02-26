شعر اطول 7 سم في اسبوع مع الخلطة الايرانيه القنبلة لتطويل الشعر

نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام أقوي خلطات لتطويل الشعر ، فروة الرأس بحاجة إلى اهتمام دائم، يأتي هذا الاهتمام في تغذية بصيلات الشعر وامتداد الفروة بالعناصر اللازمة التي تحفزها على النمو.

يعد البصل من العناصر المهمة فهو نبات غني بعنصر تقوية الشعر منها الكبريت الذي يمنع من حدوث تكسر خصلات الشعر بل يمنع من ترقق الخصلات وضعفها.

للبصل قدرة غير عادية على تعزيز الدورة الدموية بجانب أنه الأكثر تحفيزا على نمو الشعر فيجعله ذو كثافة عالية ولمعان طبيعي.

أفضل الوصفات الطبيعية التي تمنحك شعرا طويلا:

نتناول هنا أقوى وصفات البصل التي تزيد من نمو الشعر بشكل سريع، وهي كما يلي:

وصفة البصل وعسل النحل:

تجهز حبات البصل.

تقطع البصل وتخلط في خلاط كهربائي، حتى تصير كالمعجون.

تصفي البصل جيدا.

احصلي على عصير البصل وضيفي إليه مقدار ملعقتان صغيرتان من العسل.

للتقليل من رائحة البصل النافذة ضعي قطرات من زيت الشعر الخاص بك، وقلبي جيدا.

ادهني شعرك بالخليط ودلكي جيدا، واتركي الوصفة على فروة الرأس، لمدة نصف ساعة لتتشبع من البصل جيدا.

اغسلي شعرك جيدا.

احرصي على المداومة على تكرار تلك الوصفة لتحصلي على نمو سريع وملحوظ لخصلات شعرك في أقل وقت ممكن مع المتابعة وتنفيذ الخطوات جيدا، يجب أن تكرر الوصفة بمعدل ثلاثة مرات كل أسبوع لمدة تصل إلى شهرين.

طريقة تطويل الشعر

وصفة البصل وزيت جوز الهند:

جهزي مقدار 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

استخدمي عصير 2 بصلة.

اخلطي المكونات.

ادهني شعرك جيدا.

أتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة فأكثر.

اغسلي شعرك جيدا.

كرري الوصفة بمعدل 2 مرة في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوب فيها.

ملحوظة:

يتم اضافة زيت الشعر المستخدم وذلك لتقليل رائحة البصل، إذا امكن.