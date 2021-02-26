طريقة عمل بلح الشام المقرمش مثل الجاهز

يعد بلح الشام المقرمش ، من أطباق الحلويات اللذيذة، التي يفضل الكثير من الناس تناولها، وهو نوع من الحلويات العربية المعروفة، ويرجع أصله إلى بلاد الشام، وسمية بهذا الاسم لأنها تشبه التمر لذلك أطلاقوا عليها بلح الشام، ويشتهر في بلاد العرب مثل مصر، وفلسطين، وإيران، وغيرهم من البلاد، ويتم صنعه بكل سهولة بالمنزل، وهو من الأطباق التي تتمتع بمذاقها الطيب وطعمها اللذيذ، ويحتوي على كمية كبيرة من السكر الذي يمد الجسم بالطاقة وتجديد النشاط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بخطوات بسيطة. مكونات بلح الشام المقرمش 2 كوب من الدقيق. كوب ونصف من الماء. ملعقة من الزيت. ملعقة من الفانيليا. ثلاث بيضات. ربع ملعقة من الخل. ملعقة من النشا. زيت للقلي. كوب من الماء. 2 كوب من السكر. نصف ليمونة. مكونات بلح الشام المقرمش طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر والنشا ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ونضيف إليه كوب ونصف من الماء، وملعقة من الزيت ونتركه حتى يغلي الماء جيداً.

نقوم بإضافة الدقيق ونقلب حتى نحصل على عجين معصج، ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

نقوم بإحضار طبق ثم نضع البيض والفانيليا والخل ونخفقهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة خليط البيض على العجين ونعجنهم جيداً حتى تدخل كل المكونات مع بعضها وتصبح عجينة سهلة التشكيل.

نقوم بوضع طاسة على النار ونضع فيها كمية من الزيت تكون مناسبة للقلي، ثم نضع العجين في كيس الحلواني ونبدأ بتقطيع أصابع بلح الشام ونضعها في الزيت قبل أن يسخن، ونقلب من حين لأخر حتى يكتسب اللون الذهبي.

ثم نخرج البلح من الزيت ونضعه في القطر أو الشربات ونتركه حتى يتشرب القطر.

نخرج بلح الشام ونضعه في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بلح الشام المقرمش يوجد بعض النصائح يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- يجب أن يكون الزيت دافئ قبل القلي. يجب أن يكون القطر ثقيل القوام حتى لا ينفخ بلح الشام. يجب تبريد العجين جيداً قبل وضع البيض. وضع ملعقة من النشا تساعدك على أن يبقى مقرمش. وضع ملعقة من الخل تعطي للعجين قوام هش وخفيف. كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار: رابط التحميل الجديد

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