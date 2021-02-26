طريقة عمل كيكة البطاطا الحلوة بعين الجمل تعد البطاطا الحلوة من النباتات المحببة لدى الكبار والصغار لطعمها المميز ولا سيما القيمة الغذائية المرتفعة المتواجدة بالبطاطا وقيل عن البطاطا الحلوة هي سر الشباب الدائم وصحة ونضارة البشرة، هناك العديد من طرق طهي البطاطا الحلوة وجميعها سهلة ويمكن للجميع طهيها حتى عديمي الخبرة في المطبخ.

طريقة عمل البطاطا الحلوة المشوية

المكونات:-( 1 كيلو بطاطا حلوة ).

طريقة العمايل :- هناك طريقين للبطاطا الحلوة المشوية ويكون ذلك بعد غسل البطاطا جيداً جداً ونقعها في ماء حتى التأكد من خلوها من أي بقايا طينيه، نحضر البطاطا ونقوم بتقطيع البطاطا حلقات سميكة ونقوم بوضعها في صاج وإدخالها الفرن مدة لا تقل عن الساعة او حتى تمام النضج، الطريقة الثانية نشوي البطاطا كما هي بحجمها الكبير في فرن مرتفع درجة الحرارة مدة ساعة ونصف تقريباً ثم نقوم بشق جزء من المنتصف ووضع قطعة من الجبن الكيري وتقدم بهذا الشكل كطبق مستطيل الشكل.

طريقة عمل كيكة البطاطا الحلوة بعين الجمل

المكونات:-

كيلو ونصف بطاطا.

ربع كيلو عين جمل ( يمكن استبداله بأي أنواع مكسرات أخري).

فنجان قهوة من عسل النحل.

زبدة.

لبن.

ماء للسلق.

طريقة العمايل:- نقوم بغسل البطاطا جيداً من بقايا الطين ثم نقوم بتقطيع البطاطا بأي شكل أو قسمها من المنتصف ونضعها في ماء ونقوم بسلقها على نار متوسطة الحرارة حتى تنضج تماما وتكون سهله في الهرس، نتركها حتى تبرد ثم نقوم بانتزاع القشرة الخارجية للبطاطا ونبدأ بهرس البطاطا جيداً.

نواصل الهرس حتى تصبح مثل العجين نضيف اللبن الدافئ على البطاطا المهروسة مع عسل النحل ونقوم بالتقليب جيداً حتى يتجانس المكونات وتصبح شبيهة بعجينه الكيك من حيث الليونة نحضر صينية الفرن ونقوم بدهن الزبد في جنبات وقعر الصينية ويفضل وضع ورق زبدة.

نضيف العجين في الصينية ونقوم بغرس عين الجمل بداخل العجين حتى يمتلئ العجين بالقطع أو الواحدات الكاملة من عين الجمل، نحضر القليل من اللبن الساخن ونضيف إليه قطة من الزبد حتى يسيح الزبد باللبن الساخن ( اللبن لا يزيد عن ربع كوب) ثم يرش اللبن والزبد على الوجه ويدخل فررن مرتفع الحرارة حتى يحمر الوجه وتقدم باردة، و صحتين وهنا.