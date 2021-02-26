الدامبلينج Dumplings من اشهر اكلات الشوارع او الشعبية المعروفة في الصين واليابان والدول الاسيوية بشكل عام ، وموجود في بعض الدول العربية ومعروف باسم المنتو ، وهو من الاكلات اللذيذة وسريعة التحضير ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجاية على طريقة عمل الدامبلينج Dumplings بالفراخ بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل الدامبلينج Dumplings:

المقادير دي تعمل تقريبا 20 واحدة دامبلينج.

مقادير العجينة:

– 200 جرام دقيق.

– ½ كوباية مية سخنة (مش مغلية).

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– نشا قد ما تحتاج عشان تحافظي على ماطة العجينة ومتلزقش.

مقادير الحشوة:

– 2 معلقة كبيرة زيت نباتي.

– 1 فص ثوم مفروم.

– 4 اوراق كرنب ابيض (جزء الورق بس من غير الساق اللي موجود في وسط الورقة).

– 1 بصلة مفرومة.

– 1 بوصة جنزبيل طازة مبشور.

– 227 جرام فراخ مفرومة (وممكن الحشوة تبقى لحمة مفرومة او خضروات بدل الفراخ).

– 1 معلقة كبيرة مية.

– ملح.

– فلفل اسود.

مقادير الصوص:

– ا ليمونة متقشرة ومفرومة ناعم.

– 2 معلقة كبيرة عسل.

– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.

– 1 معلقة كبيرة زيت سمسم.

طريقة التحضير:

1- في بولة صغيرة او كوباية حطي المية ودوبي فيها الملح وقلبيه لحد ما يدوب تماما.

2- في طبق كبير حطي الدقيق ، واعملي حفرة في وسط الدقيق ، صبي المية بملح ، اخلطيهم مع بعض بمعلقة خشب لحد ما العجينة تنفصل عن الطبق ، و يبقى قوامها سهل التشكيل.

3- اعجني العجينة بايديكي لمدة 3 – 4 دقايق لحد ما تبقى طرية وناعمة ، وبعدين غطيها بفوطة ، وسيبيها في درجة حرارة الحرارة تستريح لمدة 30 دقيقة.

4- بمجرد ما العجينة تستريح ، قسميها نصين ، خدي نص منهم وشكليه على شكل اسطوانة طويلة ، وقطعيها 10 اجزاء متساوية ، وخدي كل جزء اعملية كورة صغيرة.

5- كرري نفس الخطوة مع نص العجينة التاني ، بحيث يكون عندك 20 كورة عجين صغيرة ، احتفظي بالكرات كلها متغطية بفوطة المطبخ.

6- باستخدام النشابة افردي كل كورة لقرص صغير ، وانخلي شوية نشا فوق كل واحدة بعد ما تفرديها وحطيهم فوق بعض ، النشا هيمنع انهم يلزقوا في بعض ، وغطيهم بفوطة مطبخ عشان العجينة ماتنشفش ، سيبيهم متغطين لحد ما نجهز الحشوة.

7- في طاسة على نار متوسطة سخني الزيت ، ضيفي الثوم والكرنب والبصل والجنزبيل ، قلبي المكونات كلها مع بعض ، وغطي الطاسة وقللي النار لحد ما لون الكرنب يبقى شفاف ، لمدة 4 – 6 دقايق تقريبا.

8- ضيفي لهم الفراخ والمية والملح والفلفل الاسود ، اخلطيهم مع بعض كويس وسيبيهم على النار لمدة 3 – 4 دقايق كمان ، بمجرد ما الخليط يستوي سيبيه على جنب يبرد.

9- هاتي قرص عجين من اللي فردناه وحطي في النص 1 ½ معلقة صغيرة من الحشوة.

10- ادهني اطراف العجينة بالمية ، وبعدين اجمعي الاطراف كلها مع بعض ولفيها واقفليها ، وممكن تقفلي النصين على بعض زي القطايف.

11- خلي جنبك صينية مرشوش عليها نشا كل ما تخلصي واحدة دامبلينج حطيها على الصينية وغطيها لحد ما تخلصي الكمية كلها.

12- بمجرد ما تخلصي كمية الدامبلينج كلها ، اطبخيها على البخار لمدة 20 دقيقة ، حطي حلة فيها مية وفوقيها مصفى مدهونة زيت ورصي فيها الدامبلينج وسيبيها لحد ما تستوي.

13- وفي طريقة تانية للتسوية ، استخدمي طاسة تكون حديد تقيلة ، حطي فيها زيت بكمية تغطي القاع بتاعها ، رصي فيها الدامبلينج وسيبي بينهم مسافات عشان حجمها بيكبر ، مجرد ما الدامبلينج تاخد لون دهبي ضيفي لها مية حوالي 3 – 4 معالق كبيرة ، غطيها وسيبيها تستوي لمدة 8 – 10 دقايق على نار متوسطة او لحد ما السائل كله يتبخر ، افتحي الغطا ورشي عليها بصل اخضر متقطع وسمسم.

14- حضري صوص الليمون اخلطي الليمون المفروم, العسل, زيت الزيتون, وزيت السمسم ، وكده يبقى الصوص جاهز تاكلي معاه الدامبلينج.

15- او ممكن تاكليها مع الصويا صوص ، اخلطي صويا صوص مع الخل والجنزبيل وثوم مفروم وقلبيهم مع بعض ، وكده يبقى الصوص جاهز.

16- قدمي الدامبلينج مع صوص التغميس اللي تفضليه.

الطريقة بالفيديو:

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