الدامبلينج Dumplings من اشهر اكلات الشوارع او الشعبية المعروفة في الصين واليابان والدول الاسيوية بشكل عام ، وموجود في بعض الدول العربية ومعروف باسم المنتو ، وهو من الاكلات اللذيذة وسريعة التحضير ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجاية على طريقة عمل الدامبلينج Dumplings بالفراخ بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل الدامبلينج Dumplings:
المقادير دي تعمل تقريبا 20 واحدة دامبلينج.
مقادير العجينة:
– 200 جرام دقيق.
– ½ كوباية مية سخنة (مش مغلية).
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– نشا قد ما تحتاج عشان تحافظي على ماطة العجينة ومتلزقش.
مقادير الحشوة:
– 2 معلقة كبيرة زيت نباتي.
– 1 فص ثوم مفروم.
– 4 اوراق كرنب ابيض (جزء الورق بس من غير الساق اللي موجود في وسط الورقة).
– 1 بصلة مفرومة.
– 1 بوصة جنزبيل طازة مبشور.
– 227 جرام فراخ مفرومة (وممكن الحشوة تبقى لحمة مفرومة او خضروات بدل الفراخ).
– 1 معلقة كبيرة مية.
– ملح.
– فلفل اسود.
مقادير الصوص:
– ا ليمونة متقشرة ومفرومة ناعم.
– 2 معلقة كبيرة عسل.
– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.
– 1 معلقة كبيرة زيت سمسم.
طريقة التحضير:
1- في بولة صغيرة او كوباية حطي المية ودوبي فيها الملح وقلبيه لحد ما يدوب تماما.
2- في طبق كبير حطي الدقيق ، واعملي حفرة في وسط الدقيق ، صبي المية بملح ، اخلطيهم مع بعض بمعلقة خشب لحد ما العجينة تنفصل عن الطبق ، و يبقى قوامها سهل التشكيل.
3- اعجني العجينة بايديكي لمدة 3 – 4 دقايق لحد ما تبقى طرية وناعمة ، وبعدين غطيها بفوطة ، وسيبيها في درجة حرارة الحرارة تستريح لمدة 30 دقيقة.
4- بمجرد ما العجينة تستريح ، قسميها نصين ، خدي نص منهم وشكليه على شكل اسطوانة طويلة ، وقطعيها 10 اجزاء متساوية ، وخدي كل جزء اعملية كورة صغيرة.
5- كرري نفس الخطوة مع نص العجينة التاني ، بحيث يكون عندك 20 كورة عجين صغيرة ، احتفظي بالكرات كلها متغطية بفوطة المطبخ.
6- باستخدام النشابة افردي كل كورة لقرص صغير ، وانخلي شوية نشا فوق كل واحدة بعد ما تفرديها وحطيهم فوق بعض ، النشا هيمنع انهم يلزقوا في بعض ، وغطيهم بفوطة مطبخ عشان العجينة ماتنشفش ، سيبيهم متغطين لحد ما نجهز الحشوة.
7- في طاسة على نار متوسطة سخني الزيت ، ضيفي الثوم والكرنب والبصل والجنزبيل ، قلبي المكونات كلها مع بعض ، وغطي الطاسة وقللي النار لحد ما لون الكرنب يبقى شفاف ، لمدة 4 – 6 دقايق تقريبا.
8- ضيفي لهم الفراخ والمية والملح والفلفل الاسود ، اخلطيهم مع بعض كويس وسيبيهم على النار لمدة 3 – 4 دقايق كمان ، بمجرد ما الخليط يستوي سيبيه على جنب يبرد.
9- هاتي قرص عجين من اللي فردناه وحطي في النص 1 ½ معلقة صغيرة من الحشوة.
10- ادهني اطراف العجينة بالمية ، وبعدين اجمعي الاطراف كلها مع بعض ولفيها واقفليها ، وممكن تقفلي النصين على بعض زي القطايف.
11- خلي جنبك صينية مرشوش عليها نشا كل ما تخلصي واحدة دامبلينج حطيها على الصينية وغطيها لحد ما تخلصي الكمية كلها.
12- بمجرد ما تخلصي كمية الدامبلينج كلها ، اطبخيها على البخار لمدة 20 دقيقة ، حطي حلة فيها مية وفوقيها مصفى مدهونة زيت ورصي فيها الدامبلينج وسيبيها لحد ما تستوي.
13- وفي طريقة تانية للتسوية ، استخدمي طاسة تكون حديد تقيلة ، حطي فيها زيت بكمية تغطي القاع بتاعها ، رصي فيها الدامبلينج وسيبي بينهم مسافات عشان حجمها بيكبر ، مجرد ما الدامبلينج تاخد لون دهبي ضيفي لها مية حوالي 3 – 4 معالق كبيرة ، غطيها وسيبيها تستوي لمدة 8 – 10 دقايق على نار متوسطة او لحد ما السائل كله يتبخر ، افتحي الغطا ورشي عليها بصل اخضر متقطع وسمسم.
14- حضري صوص الليمون اخلطي الليمون المفروم, العسل, زيت الزيتون, وزيت السمسم ، وكده يبقى الصوص جاهز تاكلي معاه الدامبلينج.
15- او ممكن تاكليها مع الصويا صوص ، اخلطي صويا صوص مع الخل والجنزبيل وثوم مفروم وقلبيهم مع بعض ، وكده يبقى الصوص جاهز.
16- قدمي الدامبلينج مع صوص التغميس اللي تفضليه.
الطريقة بالفيديو:
طريقة عمل النودلز في البيت بالخطوات والفيديو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الدامبلينج Dumplings بالفراخ بالخطوات والفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.