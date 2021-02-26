تعرفي على كذا طريقة نفخ وتكبير الشفايف بطرق طبيعية بدون الحاجة الى عمليات تجميل أو مستحضرات باهظة الثمن

نفخ وتكبير الشفايف بطرق طبيعية، نفخ وتكبير الشفايف أصبحت الآن من أكثر الأمور التي تشغل كل فتاة، لأنه رمز من رموز الجمال وصيحة من صيحات الموضة، فتلجأ الفتيات إلى مراكز التجميل لكي تحصل على شفاه منتفخة عن طريق الحقن، ولكن يؤثر مع مرور الوقت على مظهر الشفاه، لذلك سوف نقدم لكم نفخ وتكبير الشفاه بطريقة طبيعية.نفخ وتكبير الشفاه بالقرفة والفازلين
القرفة والفازلين من أكثر الوصفات الطبيعية لتكبير الشفاه بشكل رائع، كل ما عليك هو أن تقومي بوضع مقدار مناسب من كريم الفازلين على منطقة الشفاه.
ثم اخلطي ملعقة من الفازلين مع ملعقة من القرفة المجروشة، وضعيهم على منطقة الشفاه لمدة نصف ساعة، مع التدليك المستمر بواسطة فرشاة ناعمة، واغسلي هذه المنطقة بالماء، وضعي قليل من الفازلين مرة أخرى، كرري هذه الوصفة باستمرار حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.
نفخ وتكبير الشفاه بزيت الزيتون والفلفل الحار
زيت الزيتون والفلفل الحار من الوصفات الطبيعية الفعالة في نفخ وتكبير الشفاه، كل ما عليك هو ان تقومي بخلط ثلث ملعقة من بودرة الفلفل الحار مع ملعقة متوسطة زيت زيتون، وضعيهم على منطقة الشفاه لمدة ثلث ساعة، واغسلي هذه المنطقة جيدا، كرري تلك الوصفة حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.نفخ وتكبير الشفاه بزيت الزيتون والنعناع
زيت الزيتون والنعناع من أفضل الوصفات الطبيعية لنفخ وتكبير الشفاه، كل ما عليك هو أن تقومي بخلط ربع ملعقة صغيرة من زيت النعناع مع ريع ملعقة كبيرة زيت زيتون، وضعيهم على منطقة الشفاه لمدة ثلث ساعة، مع التدليك المستمر، واغسلي هذه المنطقة جيدا، كرري تلك الوصفة حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.
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