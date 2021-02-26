احذري.. 7 خرافات للتخلص من دهون البطن

تعتبر دهون البطن أحد المشاكل الصحية الكثيرة المنتشرة حالياً، لذلك انتشرت حميات التخلص من دهون البطن للرجال والنساء، لكن الوصول إلى بطن خالية من الدهون يعتبر صعب الوصول إليه، فالجميع يرغب في الوصول إلى صورة البطن المسطحة التي نشاهدها في عروض الأزياء، لكن للوصل إلى هذه المرحلة يجب عليك وضع خطة صارمة، كذلك تجنب العديد من الخرافات المنتشرة بين الناس، خاصة بالنسبة لبعض أنواع الطعام الصحية.

خرافات التخلص من دهون البطن

توجد الكثير من المعلومات المتضاربة في مجال التغذية والريجيم، وذلك نتيجة اعتماد الكثير من الأشخاص على الوصفات الطبيعية والطب البديل، دون الاتجاه إلى الاستشاري المتخصص في التغذية، ومن ضمن تلك الخرافات المنتشرة ما يلي.

1- خرافة تناول المكسرات يزيد الدهون

انتشرت تلك الخرافة بسبب ربط الناس بين الكمية الكبيرة التي تحتويها المكسرات من الدهون، لكن العلم الحديث أثبت أن الأمر لا يتعلق بكمية الدهون الموجودة في الطعام لكن جودته، فالمكسرات تحتوي على الكثير من الدهون لكن المفيدة للصحة، كما تساعدك في الشعور بالشبع بسرعة وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام، وهذا الأمر يعود بصورة مباشرة على مستوى السعرات الحرارية التي تتناولها يومياً.

2- عمل التمارين الرياضية كافي للتخسيس

يعتقد البعض أن التمارين الرياضية لوحدها كافية للتخسيس والتخلص من دهون البطن، لكن هذا الأمر عكس الواقع تماماً، خاصة إذا كانت لديك العديد من طبقات الدهون في تلك المنطقة، ففي البداية يجب عليك أولاً أن تتبع نظام غذائي مناسب، بعدها تساعد التمارين الرياضية في شد العضلات وظهورها.

3- زيوت البذور بكافة أنواعها صحية دائما

للوهلة الأولى قد يعتقد بعض الأشخاص أن أي زيت مستخرج من بذور النبات هو صحي تماماً، لكن هذا الأمر يعد من الخرافات المنتشرة بين الناس، مثال على ذلك زيوت الذرة وبذرة القطن وفول الصويا وزيت الفول السوداني، والتي يمكن أن تؤثر عليك بصورة سلبية، خاصة على نسب أوميجا 3 وأوميجا 6 مما يؤدي إلى إصابتك ببعض الالتهابات.

4- منتجات الألبان خالية أو قليلة الدسم مفيدة للحمية الغذائية

من الشائعات المنتشرة ضرورة أن يبتعد الشخص عن منتجات الألبان كاملة الدسم، لكن العكس هو الصحيح تماماً، فيوصي بعض خبراء التغذية بضرورة الابتعاد عن منتجات الألبان خالية أو قليلة الدسم، حيث تفقد تلك المنتجات الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، كذلك تفقد بعض الأنزيمات الصحية المساعدة في عملية الهضم.

5- شرب الشاي الأخضر يذيب الدهون

يعتبر تناول كوب الشاي الأخضر يومياً من الأشياء الرائعة في الحميات الغذائية، لكنه ليس بالصورة السحرية التي يتخيلها الناس عنه، حيث يجب عليك مع تناول الشاي الأخضر أن تغيير كثيراً في نظامك الغذائي وحياتك اليومية، فقد أكدت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن تناول 3 أكواب شاي أخضر يومياً يساعد في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

6- خرافة تناول الوجبات الصغيرة وتقليل الكمية

ينصح بعض الخبراء الراغبين في التخسيس والرجيم تقسيم الوجبات يومياً إلى كميات قليلة وإلى خمس وجبات على مدار اليوم، بداعي أن هذا الأمر يساعد الجسم على التخلص من الدهون بكافة أنواعها، لكن هذا الأمر ليس صحيح تماماً بنسبة 100%، فيمكن لك من خلال تناول ثلاث وجبات متوازنة الوحدات السعرية بكميات معقولة ومحسوبة أن تحافظ على التمثيل الغذائي وتتخلص من الدهون.

7- خرافة القرفة تحرق السعرات الحرارية

من فوائد القرفة أنها تساعد في عملية السيطرة على نسب السكر في الدم، لكنها لا تعتبر مناسبة لموضوع حرق السعرات الحرارية، حيث ينصح البعض تناول ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة يومياً، من أجل أن تتخلص من الدهون المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، لكن هذا الأمر غير مثبت علمياً حتى الآن، والفائدة الوحيدة المثبتة للقرفة هي تأثيرها على نسب السكر في الدم.

توجد الكثير من الخرافات الأخرى المنتشرة بين الناس المتعلقة بدهون البطن والوصفات الطبيعية للتخسيس لذا يجب عليكي الحذر جيدا قبل الاستماع لحديث العامة فالكثير منها لا يوجد له أي أساس علمي والبعض الآخر قد يؤدي إلى فقدان الحياة أو علي الاقل التعرض لمشاكل ومتاعب صحية قد تطور لأمور لا يحمد عقباها.