صبغة طبيعية باللون البني المحمر، تريد الكثير من السيدات تغيير لون الشعر من باب التغيير وكسر الروتين ومن الالوان التي تحبها السيدات هو اللون البني المحمر، وهو لون له بهجته ولكن تعجز السيدات على الحصول عليه باستخدام الصبغات ويرجع ذلك إلى اختلاف تفاعل الصبغة مع الشعر خاصة إذا كان الشعر اسود فهذا يجعل صبغته صبغته بعض الشئ إضافة إلى ذلك نوع الشعر وقابليته لامتصاص الصبغة، وهنا تلجأ السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر، والوصفات الطبيعية ليس لها التأثير السلبي والخضار على الشعر وجلد الرأس مثلما تفعل الصبغات والتي تحتوي على مواد ضارة. صبغة طبيعية باللون البني المحمر: صبغة طبيعية باللون البني المحمر: المكونات : عشر ملاعق من بودرة الحناء الاخضر

ملعقة كبيرة من القهوة

عصير حبتين ليمون وهو يستخدم لثبات اللون

بيضة متوسطة الحجم

ربع كوب من زيت جوز الهند

ربع كوب من خل التفاح أو الخل العادي.

ماء ساخن طريقة التحضير : نقوم بإحضار اناء بلاستيك ونضع به بودرة الحناء مع مسحوق القهوة ونقوم بتقليبهم حتى يمتزجوا .

نقوم بإضافة الخل إليهم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى نتأكد أنهم اختلفوا جيدا ولا يوجد بينهم تكتلات.

نقوم بفصل صفار البيض عن البياض، ونقوم بإضافة البياض الى الخليط ونقوم بخفقه جيدا .

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونقوم بالتقليب ثم نقوم بإضافة الماء الساخن الى الخليط ونقوم بالتقليب تدريجيا حتى يكون عندنا قوام سائل يشبه الصبغة التي تشتريها.

نقوم بغطيتها ونتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند اولا وهذا يكون بمثابة مادة عازلة عن فروة الرأس ثم نقوم بوضع فوطة على الرقة والاكتاف لمنع صبغ الرقبة

ثم نقوم بوضع الصبغة على فروة الرأس باستخدام جوانتي طبي ونقوم بفرد الصبغة على خصل الشعر من منبت الشعر الى الاسفل ونقوم باستخدام فرشاة الشعر أو المشت ، ثم نقوم بتغليف الشعر بورق الالمنيوم ونتركه لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات على الأقل ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو والبلسم حتى نتأكد أن آثار الصبغة قد تم التخلص منها نهائيا. اقوي كريم لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت طبيعي بدون أي مواد كميائية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغة طبيعية باللون البني المحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.