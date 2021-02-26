خلطة العرايس أسرع خلطة تفتيح وتبييض الجسم والاماكن الداكنة في 3 ايام 

خلطة العرايس أسرع خلطة تفتيح وتبييض الجسم الاسمرار التي تحدث في البشرة بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية، يعتبر أمر ضروري جدا لا يجب أن نهتم به وتقضي عليه في اسرع وقت فيوجد بعض الفتيات قومي بالاستعانة باستخدام الكلمات الغير طبيعية والتي تساعدها فى تفتيح المؤقت للبشرة وهذا قد يسبب ضرر فيما بعد، لأن البشرة تتواجد بها تجاعيد ويحدث ايضا الهالات السوداء والبعض الآخر يقوم استخدام الشفرات لإزالة الشعر أو استخدام كريمات إزالة الشعر في هي أكثر الأشياء ضررا لأنها تسبب طبقة سمراء في الجلد بالاضافه إلى الندوات التى تحدث فى البشرة كما يمكنك عزيزتي أن تقوم بالاستغناء عن هذه الأضرار التي تؤثر على بشرتك وتستخدم بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم بشكل كامل بالإضافة إلي ذلك لا تسبب أي أضرار كل ما عليك هو أن تقوم بتحضير المكونات كما هى فى هذا المقال.

خلطة العرايس أسرع خلطة تفتيح وتبييض الجسم

هذه الوصفة سوف تساعدك بشكل كامل على التخلص من الاسمرار التي يتواجد في الاماكن الحساسة، والوجه

ملعقتين زبادي ويمكن استبدالها بلبن رايب ولكن يفضل أن يكون طازج.

ملعقتين من الكركم الخاص باستخدام الماسكات وليس بالماكولات.

في الخلاط الكهربائي وضعي كمية من الكركم.

ثم ابدئي بإضافة الزبادي.

قومي بخلطهم جيدا.

وتقلب هذا المزيج لكي يحصل على كريم متماسك.

أغسلي بشرتك جيدا وجميع الاماكن الحساسة.

ثم ابدئي بوضع هذا الماسك على البشرة ولكن تجنبي منطقة العين لعدم حدوث أى ضرر بها.

ثم اغسلي بشرتك جيدا بعد انتهاء من مدة الماسك والتي تصل إلى ساعة.

إذا كنتى من فتيات المقبلين على الزواج يمكنك أيضا أن تقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل يوم لكي تحصلي على نتائج أسرع من تفتيح البشره

يمكنك الحصول على الرطوبة الكاملة، والفيتامينات الهائلة وتغذية البشرة، والحفاظ على لمعانه يمكنك أن تطبقي هذه الوصفة

نصف حبة من الأفوكادو

المهروس خيارة مهروسة.

يمكنك عزيزتي أن تكون في وضع الأفوكادو المهروس مع الخيار المهروس في وعاء.

ثم ضعي الخلطة على البشرة جيدا.

انتظري لمدة 20 دقيقة.

ثم قومي بغسيل بشرتك .

واستخدمي في هذا الوقت الماء البارد كرري .

هذه الوصفة مرة كل يوم لكي تحصلي على البياض الناصع والنعومه الهائلة.