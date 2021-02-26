افردي شعرك الخشن والمجعد بملعقة نشا ضعيها ليلاً وفي الصباح سيصبح كالحرير

الكثير من الفتيات يريدون الحصول علي شعر ناعم ويبحثون عن أفضل الطرق التي تساعد علي فرد الشعر ولكن بشكل طبيعي دون ضرره، ووجد أن من أفضل وأروع الحلول للحصول علي ذلك هو استخدام النشا حيث أنه له القدرة علي تنعيم الشعر الخشن أو المجعد، فقد كان للشعر الخشن تأثير سلبي علي كل فتاة تعاني منه فيجعلها دائما تشعر بالخجل، ومن خلال هذا المقال سوف نضع لكم طريقة فرد الشعر بملعقة نشا.

خلطة فرد الشعر بالنشا

فقد يتميز النشا بفوائده الكثيرة والتي من أهمها يعمل علي فرد الشعر، فهذا من الطرق الطبيعية التي تساعد علي تنعيم الشعر والتي لا تسبب اذي أو ضرر يتلف الشعر، وذلك دون اللجوء إلي استخدام الكريمات الضارة والتي تؤثر سلبيا علي الشعر، وبجانب ذلك يجب الالتزام بتناول فيتامينات لتقوم بتغذية صحة الشعر والابتعاد عن القلق والتوتر وأي ضغط نفسي.

المكونات :

نشا.

ماء.

عسل.

أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية.

يتم تحضير وعاء ونضع فيه كوب من الماء، ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة من النشا، ويتم وضع هذا الوعاء علي النار وتكون هادئة ويتم تقليبهم للحصول علي قوام متماسك.

ثم نقوم بوضع أربع ملاعق كبيرة من العسل وملعقتان كبيرتان من الزيت ويتم اضافتهم إلي خليط النشا والماء.

بعد ذلك يتم وضع هذا المزيج علي الشعر ويجب أن يكون جاف، وإذا كانت فروة الرأس دهنية لا نقوم بوضع هذا المزيج علي فروة الرأس ونقوم بوضعه علي خصلات الشعر.

نترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن أربعين دقيقة تقريبا، ثم يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو، ولا بد من تكرار هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات كل أسبوع.

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طريقة التحضير