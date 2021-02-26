خلطة سحرية لتبييض الوجه وتفتيح البشرة 4 درجات من أول مرة

خلطة سحرية لتبييض الوجه وقعت محل اهتمام لدينا نظرًا لكثرة البحث عن وصفات لتفتيح البشرة السمراء والتي تعتبر مشكلة مرهقة للعديد من النساء، وخصوصًا من تريد أن تحصل على بشرة مشرقة وناعمة طوال الوقت، وقد لا يكون هناك وقت كافي للاستعانة بخبراء التجميل، أو الذهاب إليهم بسبب نقص المال، ولكن مع أفضل خلطة مغربية لتبيض الوجه يمكن إعدادها في المنزل ستودعين إلى الأبد الهالات السوداء وأيضًا مشكلة اسمرار البشرة.

خلطة سحرية لتبييض الوجه

هناك مواد طبيعية من شأنها أن تقوم بعملي تبييض الوجه من أول مرة كما يجب أن يكون بدون أن تسبب أي مشكلة من مشاكل البشرة المعهودة، فهناك مواد تبيض الوجه ولكن في نفس الوقت تبرز الحبوب وتبرز البثور السوداء.

خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة

وعلى من ترغب في الحصول على خلطات تبييض مضمونة 100% أن تتبع الخطوات التالية:

سنقوم بإحضار ملعقة من الليمون الحامض ونقوم بوضعها في وعاء.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من الدقيق الأبيض.

وملعقة أخرى من المياه، ونضيف ملعقة من الحليب الطازج إلى الحليب.

ثم نقوم بعمل مسحوق سائل ونضعه على البشرة لمدة ربع ساعة فقط، وبعدها نتخلص منه، وسوف نلاحظ فرق كبير على البشرة.

ماسك مبيض للوجه من أول مرة

ومن الماسكات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة هو ماسك النشا والزبادي، والذي نقوم بتحضيره وفق الخطوات التالية:

ملعقة من النشا وملعقة من الزبادي.

ثم نقوم بوضع ملعقة من الحليب.

نضع مع الخليط ملعقة الجليسرين حتى يتم ترطيب البشرة أثناء وضع الماسك.

نخلط المزيج مع بعضه البعض ونضعه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم علينا أن نتخلص منه من خلال استخدام المياه الفاترة فقط.

خلطة لتبييض الوجه وتفتيح البشرة

ومن أكثر الخلطات فاعلية في تبييض البشرة هو ماسك النشا والليمون، وسوف نقوم بوضع ملعقة من النشا مع ملعقة من الليمون، ونقوم بوضع ملعقة من عصير البرتقال إلى الخليط، ونقوم بوضعها على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة فقط، وبعدها نقوم بغسل الوجه بمياه فاترة.