طريقة عبقرية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه رهيبة وصفة خطيرة فعاله ومجربه

طريقة عبقرية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه جميع النساء في العالم تحلم بالحصول على شعر صحى ناعم طويل جدا لذلك تقوم باستخدام بعض الطرق المتعددة لتحقيق هذا الحلم إذا كان بطرق غير طبيعية أو طرق الكيميائية، فهي لا تعلم في الوقت هذا، ماهى الطريقة الأنسب لشعرها ولكنها تحلم فقط أن تحصل على نتائج ايجابية من لتطويل الشعر وتكثيفه ولكن جميع هذه الأمور قد تكون ضارة جدا لبصيلات الشعر لأنها تعمل ايضا على تقصف الشعر، وتساقطه ولكن عند استخدامك عزيزتي وصفة تطويل الشعر الطبيعية التي سوف تحدث عنها اليوم سوف تحصلين على شعر طويل بالاضافة الا أنها تمنع بشكل كامل تساقط شعرك. طريقة عبقرية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه الزنجبيل المعروف عنهم يعمل على تطويل الشعر في وقت قليل جدا. المكونات ملعقة من الزنجبيل المطحون.

زيت الزيتون.

زيت الجوجوبا.

زيت جوز الهند طريقه التحضير نضع جميع الكميات المتساوية ما بين الزنجبيل المطحون وزيت الجوجوبا، وزيت جوز الهند وزيت الزيتون في وعاء.

ونخلطهم جيدا ثم نضع هذه الزيوت على الشعر وفروة الرأس حتى الأطراف .

ولكن يفضل أن تقوم بتدليك الفروه جيدا لتنشيط الدورة الدموية، في الرأس.

انتظري عزيزتي لمدة 30 دقيقة فقط.

ثم ابدائي بغسل شعرك جيدا.

قومى بالتخلص من هذا الماسك باستخدام الشامبو والبلسم مرطب للشعر. بعض النصائح لحماية الشعر من التساقط تجنبي ياعزيزتي التعب والإرهاق لأنه سوف يزيد من تساقط الشعر .

ابتعدي تماما على السهر لأوقات طويلة

يجب أن تجنبي بشكل كامل استخدام بعض المجففات الخاصة بالشعر وتصفيف الشعر لانها سوف تزيد من تساقط الشعر وعدم طوله.

بالإضافة إلى أنه يعمل على تساقطه.

عدم تناول بعض المشروبات الكحولية لأنها تزيد من ضعف بصيلات الشعر.

يفضل الاستمرار في ممارسة الرياضة بشكل دائم لتنشيط الدورة الدموية في الجسم والرأس.

قومي بتناول كميات كبيرة من المياه بشكل يومي حتى لا يصبح شعرك غير متساقط

تناولى بعض الوجبات الغذائية.

تخلصي من تلف الشعر.

قومي بتناول بعض الفواكة و الخضروات بشكل دائم قناع حليب جوز الهند لتطويل الشعر المكونات حليب جوز الهند.

ثلاث ملاعق المايونيز .

كمية صغيرة من الحليب البودر. طريقه التحضير قومي بخلط هذه المكونات جيدا من الحليب والمايونيز وحليب جوز الهند .

قومي بوضع على هذا المزيج على الشعر.

وتترك هذا القناع لمده 15 دقيقه.

ثم ابداء بغسيل الشعر جيدا .

كرري هذه الوصف اكثر من مرة، و سوف تجد النتائج الملحوظة جدا من لتطويل الشعر وتكثيفه التخلص من تساقط الشعر اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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