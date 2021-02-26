مكونات زيت جونسون للأطفال والمنطقة الحساسة

زيت جونسون للأطفال هوالحل الوحيد لسلامة طفلك وتمتعه بصحة جيدة ونوم هاديء ومريح، حيث يجعل بشرة طفلك ناعمة لما يحتويه من فيتامين هـ الذي يعمل على تهدئة بشرة الطفل ومنعها من الجفاف، كما يحتوى على نسبة من الصبار الطبيعى وهو العامل الأساسي لترطيب البشرة.

مكونات زيت جونسون للاطفال

أهم ما يميز زيت جونسون ويجعله آمن للأطفال والكبار هو مكوناته الطبيعية والتي تتمثل في:

. برافين ليكويدوم. . خلاصة الصبار. . فيتامين هـ للترطيب والنعومة. . إيزوبروبيل بالميتات. زيت الاطفال للجسم . يمنح زيت الأطفال للجسم الترطيب اللازم. . يساعد زيت جونسون على تخفيف الآلام الناتجة عن إزالة الشعر.

فوائد زيت الاطفال للجسم

تتعدد فوائد واستخدامات زيت جونسون ليس فقط للأطفال وإنما يمكن استخدامه للجسم أيضاً، حيث يجعل البشرة ناعمة وهذا ما تحلم به جميع النساء والبنات، يتميز زيت جونسون للأطفال أيضاً بأنه يعالج التشققات ويعمل على إزالة الجلد الميت في بعض المناطق من الجسم، كما يساعد على إزالة الماكياج من على الوجه والعينين.

زيت الاطفال للوجه

أثبت الدراسات العلمية أن زيت جونسون للوجه من أكثر الزيوت فاعلية للحفاظ على مدى نضارة البشرة والوجه، حيث تكسبه النعومة المطلوبة، ويساعد إستخدام زيت جونسون على الوجه قبل النوم على:

. عدم جفاف البشرة. . إزالة المكياج بكل سهولة وبأقل تكلفة. . يعمل على تفتيح البشرة بخلطه مع بعض المستحضرات الطبيعية. . إستخدام جونسون قبل النوم يجعل لون البشرة موحد وعدم وجود نمش أو أى هالات سوداء تحت العين.

زيت جونسون للمنطقة الحساسة

لا تقتصر فوائد واستخدامات زيت جونسون على البيبهات فقط، بالعكس لوحظ إقبال شديد على المنتج من الكبار نظراً لاستخداماته وفوائدة الرهيبة المتعددة ومن أهمها تفتيح المناطق الحساسة مع إضافة بعض الخلطات مثل:

. تفتيح المناطق الحساسة مع إضافة بعض المواد الصحية مثل بودر الأطفال ووضعه على المنطقة المراد تفتيحها لمدة ربع ساعة.

. خلط زيت جونسون للأطفال مع قليل من النشا ثم وضعه على المنطقة المرادة لمدة لا تتراوح النصف ساعة.

. زيت جونسون مع عصير الليمون.