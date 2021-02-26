مقشر طبيعي للوجه تخلصي من الرؤوس السوداء وأثار الحبوب المزعجة

مقشر طبيعي للوجه ، بسبب التعرض للأتربة والهواء الملوث يؤدي إلي اتساخ مسامات البشرة، ولذلك يلزم العناية ببشرتك باستمرار، حتي تحصلي علي بشرة نقية وحيوية، ومن اكثر اهتمامات المرأة هي اهتمامها ببشرتها وجسمها، فهذا يميز المرأة عن الأخري، ويعطي فارق عظيم في الوجه، لذلك عليكِ بغسل وجهك يومياً، للتخلصي من الأتربة المتراكمة داخل بشرتك.

مقشر طبيعي للوجه

يعمل مقشر الوجه علي التخلص من الجلد الميت الموجود علي البشرة، ويخلصنا من الأوساخ المترسبة علي الجلد، ويزيد من عملية تدفق الدم الموجودة في الوجه، وأيضاً للتخلص من أي دهون أو زيوت موجودة علي سطح الجلد، وإزالة أي بواقي للمواد الكيميائية المستخدمة للوجه.

تحتاجين ثلاث ملاعق صغيرة من السكر الأسمر.

معلقة ونصف حليب، يساعد علي ترطيب البشرة .

. معلقة كبيرة طحينه، والتي تعالج البثور .

. نقطتين من ماء الورد، لتنعيم البشرة ويعطيها رائحة جميلة.

ضعي جميع المكونات في وعاء صغير، وامزجيهم معاً حتي تتداخل المكونات مع بعضها البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط علي وجهك، وبعد ذلك قومي بعمل عملية التقشير، وهي فرك الماسك علي وجهك بطريقة دائرية، والأماكن التي تحتاجين تفتيحها اكثر أفركيها جيداً، ولكن انتبهي حتي لا تجرحي نفسك.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، وأثناء الغسل قومي بفرك الماسك، حتي تتأكدي من إزالته.

تحتاجين ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

معلقتين صغيرة نسكافية، يساعد علي ترطيب و نضارة البشرة .

. معلقة كبيرة زيت زيتون.

ضعي المكونات في وعاء صغير، وامزجيهم معاً، ثم قومي بتوزيع الخليط علي وجهك، وبعد ذلك قومي بفرك الماسك علي وجهك بطريقة دائرية، والأماكن التي تحتاجين تفتيحها اكثر أفركيها جيداً، ولكن انتبهي حتي لا تجرحي نفسك.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، وأثناء الغسل قومي بفرك الماسك، حتي تتأكدي من إزالته.

معلقتين كبيرة أرز مطحون.

معلقتين كبيرة قهوة.

معلقتين كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ثلاث ملاعق طحينه سائلة.

ضعي المكونات في وعاء صغير، واخلطيهم جيداً، ثم قومي بتوزيع الخليط علي وجهك، وبعد ذلك قومي بفرك الماسك علي وجهك بطريقة دائرية، وخصوصاً منطقة الأنف والمناطق التي تفرز الدهون، والأماكن التي تحتاجين تفتيحها اكثر أفركيها جيداً، ولكن انتبهي حتي لا تجرحي نفسك.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، وأثناء الغسل قومي بفرك الماسك، حتي تتأكدي من إزالته.

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