طريقة عمل كيك الزبادي ، تعتبر الكيكة الزبادي الإسفنجية من أطرى وأسهل الكيكات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسبب توافر مكوناتها وسرعة إعدادها وسهولة تحضيرها والنتيجة طعم رائع ينال إعجاب أسرتك يمكنك أن تقدميه في الفطور لجميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال ولن تتوقفي عن إعدادها فالكثير من البنات الجداد فالمطبخ لا يعرفون طريقة عملها وتحضيرها، وسنقدم لك اليوم طريقة عمل كيك الزبادي الإسفنجي الهش بطريقة سهلة واقتصادية لن تكلفك مجهود أو وقت. طريقة عمل كيك الزبادي طريقة عمل كيك الزبادي المكونات: 2 كوب من دقيق الأبيض المنخول .

2 معلقة صغيرة بيكنج بودر .

1 كوب زبادي.

4 بيضات .

2 معلقة كبيرة سكر بودرة. مقادير الشراب: 3\4 كوب سكر.

1 معلقة صغيرة عصير ليمون.

1\2 كوب ماء.

فانيليا. كيفية تحضير الكيك الإسفنجي بالزبادي كيفية تحضير الكيك الإسفنجي بالزبادي يتم تجهيز الشراب كالاتي: يوضع السكر في الماء ويوضع على النار حتى يذوب.

يضاف عصير الليمون وينزع الريم.

يرفع مباشرة من على النار بمجرد الغليان ويترك ليبرد ثم يضاف الفانيليا. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل كيك التفاح بطعم شهي ولذيذ مثل المطاعم الفاخرة للشيف فاطمة أبو حاتي. العجين: يضرب السمن مع السكر مع الزبادي جيدا .

يضرب البيض جيدا.

ينخل الدقيق مع البيكنج بودر.

يضاف الدقيق بالتبادل مع البيض المضروب إلى خليط السمن والسكر والزبادي حتى يكون عجينة متوسطة الليونة.

تدهن الصينية بالسمن وترش بالدقيق ويصب العجين بحيث يمتلأ 2\3 ثلثي الصينية فقط .

تخبز في الفرن نتوسط الحرارة حتى ينضج .

يسقى الكيك وهو ساخن بالشراب البارد فور أخراجها من الفرن مع التخريم الجوانب بالشوكة لكي يتخلل الشراب الكيك.

عندما تهدأ درجة حرارتها تقلب على طبق بللور وتقدم. إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت. عروض مطاعم ريدان في المملكة العربية السعودية

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