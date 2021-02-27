ضعي ملعقة فازلين على شعرك وهيطول وينعم ويخلصك نهائيا من شيب الشعر

يستخلص الفازلين من النفط وهو مرطب قوي للشعر، ويعمل على تطويله ولمعانه وزيادة كثافته، وذلك عن طريق منع التقصف والتكسير للبصيلات وخاصة الأطراف، ويجب أن تتناسب كمية الفازلين مع طول الشعر، وأثبتت التجارب بفاعليته مع جميع أنواع الشعر وخاصة الشعر الجاف، ولكن قد يحتاج لبعض الإضافات كزيت الأرجان أو جوز الهند أو الخروع ليعطي نتيجة مرضية في فترة بسيطة وليعيد الحيوية لفروة الرأس.

ولكن يلزم استخدامه بشكل سليم حتى لا يسبب ضرر، حيث يؤدي الإفراط في الكمية إلى إغلاق المسام وزيادة دهون البشرة وصعوبة التخلص منه، كما أنه يلتقط البكتريا بشكل أسرع للزوجتِه، لذا يحتاج لدِراية كافية وكمية محددة ومناسبة، ومن خلال هذا المقال سوف نضع لكم خلطة الفازلين السحرية للشعر وفوائده العديدة.

فوائد الفازلين للشعر

هناك فوائد كثيرة الفازلين وطرق أكثر لاستخدامه لتحصيل أعلى فائدة ومن ضمن فوائده:-

التخلص من مشكلة التقصف عن طريق وضع كمية كافية من الفازلين على الأطراف لمدة ساعتين على الاقل.

وباستخدامه على الشعر لمدة لا تترواح الربع ساعة على طول الشعر يعطي لمعانا جذابا وحيوية ترغب بها كل امرأة.

تحسين عمل البصيلة وبالتالي زيادة النمو والكثافة.

تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يزيد من قوة وصلابة الشعرة.

ومن الفوائد التي تبحث عنها العديد من السيدات خاصة لأطفالهن خاصية منع التشابك.

يساهم بشكل كبير في زيادة طول الشعر.

يستخدم لترطيب الرموش والحواجب وزيادة طول الرموش وظهورها بمظهر متناسق.

يحمي من الضرر الناتج عن السشوار وذلك بوضعه قبل الاستخدام.

طريقة استخدام الفازلين لتطويل الشعر

هناك عدة طرق يكون الفازلين المكون الرئيسي فيها لزيادة طول الشعر أهمها:

وضع كمية من الفازلين على اليد ثم تدليك فروة الرأس بها حتى تتخللها جميعها، ثم تغطية الرأس ببُونية للشعر لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح يغسل جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب، وفي حال كانت البشرة دهنية يضاف بعض من بيكربونات الصوديوم أثناء الغسيل، حيث تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس.

يمكن استخدام نفس الطريقة ولكن مع وضع الفازلين في حمام ماء ساخن حتى تمام الذوبان، وإضافة بعض الملاعق من زيت الأرجان أو الخروع .

الطريقة الثالثة والتي تستخدم في إنبات الشعر وتطويله، و تكون باستخدام ثلاث ملاعق من الفازلين مع أربع فصوص ثوم مفروم، وتقليبها جيدا ثم وضعها على الرأس بالكامل لمدة لا تزيد عن ساعة، ثم الغسل جيدا بالشامبو للتخلص من بقايا الثوم و رائحته الكريهة.