الذ مليون مرة من كنتاكي طريقة عمل كريسبي الدجاج المقرمشة بخلطتي السرية

كرسبي الدجاج قرمشه تدوم لأيام احسن مليون مره من كنتاكي خلطتي السريه كرسي الدجاج هو نوع من أنواع الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها في أشهر المطاعم مثل مطعم كنتاكي الشهير، ويتم إعدادها بطريقة وضع الدجاج في تتبيلة وتحميره مع أستخدم زيت غزير لكي يكون مقرمش ولذيذ، ودائما ما نجد أن الأطفال يعشقون هذه الوجبات الجاهزة لذلك لما لا نقوم بتحضيرها لهم في المنزل لكي نضمن صحة ونظافة الوجبات التي يتناولها أبنائنا ونتأكد أيضا من نظافتها وصالحيتها، لأنه لا يوجد أنظف ولا أحلي من طعام المنزل، ويوجد بعض الأسرار لكي تجعل الدجاج مقرمش. مكونات تحضير كرسبي الدجاج المقرمشة واحد كيلو من صدور الدجاج.

إثنين حبة كبيرة الحجم من البصل.

وأحد حبة كبيرة الحجم من الفلفل الأخضر.

وأحد حبة متوسطة الحجم من الفلفل الحار ويوضع حسب الرغبة.

إثنين حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

اثنين ورقة لوري.

اثنين حبه من الحبهان.

وأثنين حبة من القرنفل.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيره الحجم من البابريكا.

ملعقه كبيرة الحجم من الثوم البودرة.

ملعقه كبيره الحجم من البصل البودرة.

ملعقتان صغيرتان الحجم من الملح.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأسود.

حبة من البيض.

كوب من الدقيق.

ربع كيلو من الكرسبي الخاص بالتحمير طريقة عمل كريسبي الدجاج المقرمشة في وعاء متوسط الحجم نقوم بوضع الدجاج بن بعد تقطيع وغسله جيدا بالماء الفاتر والملح والليمون.

نقوم بفرم كلا من البصل والطماطم والفلفل وتصفية بواسطة مصفاه ناعمه، ونضعه في طبق كبير الحجم ونضيف عليه جميع التوابل والملح والفلفل.

نضيف الدجاج ونتركه في التتبيلة ليلة كاملة.

نقوم بوضع زيت غزير ونضع الدجاج في الدقيق ثم في البيض ثم في طبقة الكريسبي ونضعها في الزيت على نار متوسطة. كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار مكونات تحضير كرسبي الدجاج المقرمشةطريقة عمل كريسبي الدجاج المقرمشة

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