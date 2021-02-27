طريقة عمل بصل الكشري المقرمش حلقات البصل الشهية في البيت

يعتبر سر طبق الكشري المصري في بصل الكشري المقرمش والذي يتم تزيين الطبق بواسطته، ويعتبر طبق الكشري هو أحد الأطباق الشهية المشهورة والمعروفة في مصر ويشمل على العديد من المكونات التي تحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تمد الجسم بالطاقة، ويستمتع الصغير والكبير بتناول اطباق الكشري، ومن الان لن تقوموا بتناول الكشري خارج البيت حيث يمكنك تحضير أشهى طبق كشري من مطبخك. بصل الكشري المقرمش بصل الكشري المقرمش يمكنك تحضير بصل الكشري من خلال: 2 حبة من البصل المقشر.

ملعقة دقيق.

ملعقة نشا.

مقدار من الزيت النباتي. تحضير بصل الكشري المقرمش: ابدا بتقطيع البصل بشكل طولي متساوي.

اخلط البصل مع مقدار الدقيق والنشا.

ضع وعاء به مقدار الزيت على النار واضيفي اليه مقدار البصل وابدا تقليبها حتى تتحمر وتصير بلونها الذهبى. تحضير حلقات البصل المقرمش تبدأ بتجهيز 2 حبة من البصل.

2 بيضة.

4 ملاعق دقيق ابيض.

ملعقة ملح.

3 كوب دقيق مع خبز محمص مطحون.

زيت ذرة. تحضير حلقات البصل المقرمش طريقة التحضير: بعد تقشير البصل نقوم بتقطيعه ولكن على شكل حلقات مستديرة.

في وعاء ضعي الدقيق مع مسحوق الخبز المحمص.

ابدا بخفق البيض جيدا في وعاء اخر مع إضافة 4 ملاعق الدقيق الأبيض له واخلط جيدا حتى تمام التجانس.

ابدأ بتغميس حلقات البصل في مزيج البيض واغمسها في وعاء الدقيق مع الخبز المحمص.

كرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من مقدار شرائح حلقات البصل المقطع.

اتركها جانبا حوالي 10 دقائق.

في وعاء اخر على النار ضعي مقدار الزيت وعلى نار مرتفعة حتى يسخن.

قم بوضع شرائح البصل في الزيت وتوخي الحذر جيدا اثناء التقليب وأن يكون على مهل حتى لا تتسبب في سقوط الزيت عليك.

بعد احمرار شرائح البصل تقوم بإخراجها من الزيت وضعيها على مناديل لامتصاص الزيت المتبقي بها وتنشيفها. طريقة عمل خلية النحل بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة بألذ الوصفات

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