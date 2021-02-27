استخدامات الفازلين للبشرة لا تصدق فوائد لن تتوقعيها ملعقة منه قبل النوم ستذهلك!

يستخدم الفازلين في تنعيم وترطيب البشرة وله استخدامات متنوعة ومختلفة مثل استخدامه للوجه ودهن كعب القدمين، وتثبيت الحواجب وتطويل الرموش وازالة المكياج تماما من البشرة، وعند وضعه للرموش تظهر نتيجة تطويله في فترة قصيرة، ولذلك ننصح بوضع الفازلين في أماكن التقشفات وعلي الجروح ايضا كما انا الفازلين يساعد علي جمال المرأة، ويعمل علي تقشير البشرة الجافة ولا يسد المسامات للبشرة التي تعاني منها المرأة، حيث يستخدم الفازلين في الشفاه بوضع كمية قليلة منه، ويعطينا نعومة واحمرار طبيعي في الشفاة خاصاً في فصل الشتاء كما يمكن استخدام الفازلين للرجل بعد الحلاقة لتعطيه نعومة فائقة ويساعد الفازلين في تفتيح الركب والاكواع

ويعتبر الفازلين علاج ومرطب لمنع الجفاف والحكة علي الجسم، كما انه يساعد علي تنعيم القدمين بشكل رائع، والفازلين هو عبارة عن مادة دهنية وهو يقوم بإصلاح وعيوب البشرة التي نعاني منها، وهو مفيد للشعر وللجسم وللبشرة فقد يعمل علي ترطيب الشعر ويقويه ويغذيه و يمنحه من التقصف، وخاصتاً عند استخدامه بعد الإستحمام مباشرة فيمكن خلط الفازلين مع مجموعة من المكونات الطبيعية للحصول علي أفضل النتائج في تفتيح الجسم، وخاصة المناطق الحساسة والتي يكون لونها غامق وهي تسبب الازعاج لدي الفتيات، فننصح باستخدام الفازلين قبل النوم للاستفادة من فوائده الكثيرة وغير انه مفيد للشعر والجسم فإنه أيضاً مفيد للبشرة بجميع انواعها فهو يعمل علي معالجه البشرة التي تتأثر لتعرضها لأشعة الشمس.

خلطة الفازلين للوجه

المكونات:

الفازلين

الكركم

ماء الورد

نقوم بتحضير طبق ونضع فيه ملعقتان كبيراتان من الفازلين ثم نضيف الية ملعقة كبيرة من الكركم ونضع ملعقة كبيرة من ماء الورد ويتم خلطهما جيداً للحصول علي قوام ناعم ومتماسك.

لا بد من غسل البشرة جيدا وتجفيفها بإستخدام منشفة ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي البشرة.

نقوم بوضع هذا الخليط علي البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة جيداً باستخدام الماء الدافئ ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول على أفضل وأروع النتائج المطلوبة.

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طريقة تحضير خلطة الفازلين للوجه