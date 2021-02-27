مفيش أطعم من كده كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة مقرمشة ولذيذة وغير مكلفة

كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة من أكثر الوجبات التي يكون عليها إقبال كبير من الناس، فإنها تعد من أكثر الاكلات الخفيفة لذلك يحبونها ويعشقونها وبالأخص الأطفال، فقد توجد أنواع أخري كثيرة من كفتة البطاطس وهي كفتة البطاطس بالفراخ وكفتة البطاطس بالجبنة وكفتة البطاطس بالتونة، ولكن الأكثر شهرة والتي يفضل تناولها معظم الناس هي كفتة البطاطس باللحمة، حيث أنها من الوجبات التي يسهل تحضيرها فلا تحتاج إلي مجهود كبير ولا تكلفة عالية. كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة المكونات : بطاطس.

لحمة مفرومة.

بصل.

ثوم.

طماطم.

ملح وفلفل أسود.

بيض.

دقيق.

بقسماط.

فلفل أخضر.

كزبرة خضراء وبقدونس.

زيت للقلي. طريقة تحضير كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة في البداية نقوم بعمل اللحمة حيث يتم تجهيز طاسة ونضعها علي النار، ونضع بها كمية قليلة من الزيت ونضيف إليها نصف كليو من اللحمة المفرومة، ويتم تقليبها حتي تجف اللحمة

ونضيف إليها البصل المفروم ويتم أيضا تقليبهم جيدا، ثم نضيف الثوم ونستمر في التقليب ونضع جميع البهارات الخاصة باللحمة والملح والفلفل الأسود، ونضيف بعد ذلك الفلفل الأخضر المفروم والطماطم الذي تم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة، ونتركها علي النار لمدة خمس دقائق.

نقوم بتقطيع البطاطس ووضعه في إناء علي النار، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يتم سلقه جيدا ثم نقوم بتصفيته من الماء ونقوم بهرسه جيدا، ثم نضيف اللحمة المفرومة الي البطاطس المهروس، ثم نترك هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين علي الأقل.

يتم تشكيل الكفتة حسب رغبة الأشخاص الذين يتناولونها.

يتم تجهيز طبق ويكون عميق ونضع به البيض ونضيف الملح والفلفل الأسود، ويتم خفقه جيدا، ونحضر طبق آخر ونضع فيه البقسماط الناعم.

يتم وضع أقراص الكفتة في البيض وبعد ذلك نضعها في البقسماط ليتم تغليفها جيدا، ثم نضع هذه الأقراص في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا.

نحضر طاسة واسعة وعميقة ونضع كمية مناسبة من الزيت للقلي.

ثم نقوم بوضع أقراص الكفتة في الطاسة ونتركها ليتم قليها وتصبح لونها ذهبي. طريقة عمل خلية النحل بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة بألذ الوصفات طريقة تحضير كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة

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