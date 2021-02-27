أقوي كريم بالصيدلية تبييض المنطقة الحساسة دهنة واحدة تبيض فوري للاماكن الداكنة

أقوي كريم بالصيدلية تبييض المنطقة الحساسة دائما تعتبر أزمة كبيرة، يعاني منها أغلب النساء بالاخص العروسة التي قد اقترب زفافها التخلص من سواد الجسم يعتبر الامر هام جدا يجب أن نقوم بالتفكير في لمدة دقائق ولكن وجدنا الحل الاكيد في أستخدام بعض الكريمات الطبيعية والماسكات الهائلة لتفتيح الجسم والبشرة لذلك وجدنا أفضل طريقة لتحضير الكريمات من خلال هذا المقال تابعي معي أقوي كريم بالصيدلية تبييض المنطقة الحساسة أقوي كريم بالصيدلية تبييض المنطقة الحساسة مميزات الماسك:- زيت الليمون يعمل على حماية البشرة و التخلص من التجاعيد التي تتواجد فيها.

كريم البانثينول يقضي ايضا على الخطوط الدقيقة التي تتواجد في الاماكن الحساسة لقدرته الهائل في ترطيب البشرة

ويتغلغل الليمون في جميع طبقات البشرة ويقضي على سواد السنين.

التخلص أيضا من جفاف البشرة والبقع الداكنة التي تتواجد في استخدام هذا الماسك.

دائما القشور والتشققات التي تتواجد في الأماكن الحساسة من الكوع ومنطقة العانة لذا قد تسبب اثر جانبى لذلك كريم البانثينول يقضي على هذه المشكلة، ويمنع تكون القشور في البشر .

تجديد خلايا الجلد ينتج من استخدام هذا الماسك.

التخلص من الاماكن التي يوجد بها الحروق والبقع.

يعمل هذا الماسك على تنعيم البشرة وإشراقها. المكونات ملعقتين من زيت الليمون.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة الكريم زيت الليمون مع كريم البانثينول.

وأضيفي الزبادي ثم قومي بتقليب هذه المكونات جيدا.

وضعيه في الأماكن الحساسة من منطقة العانة، و الركب والكوعين وتحت الابطين.

انتظري لمدة 25 دقيقة .

ثم ابدائي بغسيل بشرتك جيدا.

وسوف تنظرين أن النتيجة أصبحت من أول استخدام لهذا الماسك ماسك الكركم وعصير الليمون لتفتيح الأماكن الداكنة المكونات: ملعقة الكركم

ملعقة عصير الليمون

دقيق الحمص

الحليب كيفية التحضير خذي جميع المكونات من الكركم وعصير الليمون ودقيق الحمص والحليب.

وضعيهما في وعاء عميق.

ثم ابدأ بتطبيق هذه الوظيفة والخليط الهائل على البشرة والاماكن الداكنة فى الجسم

انتظرى 15 دقيقة ثم قومي بفرك الجسم جيدا.

والتخلص من بقايا الماسك.

ثم قومي بغسل بشرتك. موعد فتح الطيران السعودي واستئناف رحلات الطيران قريبا

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