لن تصدقي طول رموشك في 5 أيام فقط بهذا المكون الطبيعي تعرفي عليه

لن تصدقي طول رموشك بهذه الوصفة الساحرة التي نقدمها لكم الآن، حيث إن الرموش أحد علامات الجمال التي تمنح الشخص مظهر صحي وجميل، ولكن تعاني أغلب الفتيات من تساقطها وضعفها بالأخص مع استخدام مستحضرات التجميل التي انتشرت في وقتنا الحالي، ولذلك يجب توفير العناية المناسبة لها للحصول على رموش صحية وطويلة بكل سهولة دون اللجوء إلى الماسكرا أو الرموش الصناعية، وسوف نوفر لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تمنح رموشك القوة والطول المناسب بكل سهولة، بالإضافة إلى بعض النصائح التي عند اتباعها تساعدكم في الحفاظ على صحتها وجمالها.

لن تصدقي طول رموشك

يعتبر زيت الخروع من أشهر الزيوت الطبيعية التي تدخل في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر وأيضاً الرموش، حيث يحتوي على خصائص تقوي بصيلات الشعر وتساعد على تكثيفها بسهولة، ويمكنكم تطبيق هذه الوصفة من خلال إضافة جل الصبار أو زيت فيتامين E إلى زيت الخروع، ونقوم بوضعهم على الرموش بعد تنظيفها قبل النوم، ونتركها طوال الليل لنقوم بغسلها في الصباح، ونقوم بتطبيق هذه الوصفة لمدة شهرين على الأقل للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

خلطة طبيعية لتطويل الرموش

تعتمد هذه الوصفة على الشاي الأخضر، والذي يعد من أهم المكونات الطبيعية التي تعالج الرموش وتحسن من صحتها، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ويتم تحضير هذه الخلطة من خلال تحضير كوب من الشاي الأخضر بدون إضافة السكر له، ونقوم بغمس قطنة بالشاي، ونمررها على الجفن، ونتركها عليه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل هذا المكان.

يجب تنظيف الرموش من المكياج والأتربة العالقة بها كل يوم قبل النوم، حيث يحذر تماماً من النوم بالمكياج لأنه يكسرها ويدمرها.

يجب الابتعاد تماماً عن استخدام الرموش الصناعية، حيث أن إزالتها يؤدي إلى تكسر الشعر.

يفضل غسل العينين يومياً بالماء البارد حيث يساعد على تقليل الالتهابات.

استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز، حيث أنهم يساعدون على تطويل الرموش وتكثيفها، مع الحفاظ على عدم لمسهم للعين.

اختيار أنواع مستحضرات التجميل، بشرط أن تكون أصلية وغير رخيصة لكي لا تسبب التساقط للرموش.

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نصائح للعناية بالرموش والحفاظ على صحتها