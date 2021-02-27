طريقة عمل كيكة الجلاش اللذيذة في البيت”بالصور”

كيكة الجلاش، هي من أشهر وأحلى الحلويات لدى الجميع والتي تم ابتكارها حديثا والصغار والكبار يحبونها حيث أنها خفيفة وشهية بالإضافة إلى أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة وسهلة التحضير والكثير من ربات البيوت لا يعرفون السر في تحضيرها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كيكة الجلاش خطوة بخطوة. طريقة عمل كيكة الجلاش : طريقة عمل كيكة الجلاش : المكونات : لفة من الجلاش

2 كوب من الحليب السائل

2 ملعقة صغيرة من النشا

كوب الا ربع من السمنة السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 بيض

ملعقه كبيرة من الفانيليا السائلة

كوب كبير من الشربات أو القطر

كوب الا ربع من السكر. طريقة التحضير: نقوم بفتح لفة الجلاش ورصها في الصينية التي ستقوم بعمل الكيكة فيها مع ملاحظة أن تكون الصينية مدهونة بالزبدة، ثم نتركها جانبا. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كافة المكونات السكر والبيض والفانيليا والسمنة والحليب والبيكنج بودر والنشا وتقوم بخفض جميع المكونات معا حتى تتجانس جميع المكونات معا جيدا. ثم نقوم بصب الخليط في الصينية التي قمنا برص الجلاش بها حتى يشرب الجلاش الخليط ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وليكن 180 درجة، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة حتى نتأكد أنها نضجت.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ثم نضيف عليها القطر البارد ثم نتركها جانبا حتى تبرد ونقوم بوضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل القطر أو الشربات: طريقة عمل القطر أو الشربات: المكونات : كوب من الماء كوب من السكر ليمونة فانيليا طريقة التحضير : نقوم بوضع الماء والسكر في وعاء وتقليبهم جيدا ثم نضعهم على النار وعندما يغلى الخليط نقوم بوضع الليمونة وتهدئة النار وتركهم مدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونضع الفانيليا. خطوات الاستعلام عن فاتورة زين برقم الهوية

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