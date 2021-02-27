أفضل رجيم للأطفال من عمر 3 سنوات حتى العاشرة بالتفصيل

أفضل رجيم للأطفال , الأطفال دون العاشرة قمة النشاط والحيوية ومحبين للاكل، فعندما يكون طفل صغير ومقبل على الحياة ولكنه يعاني من زيادة مفرطة للوزن قد تكون بعامل وراثي أو لأنه محب للاكل فذلك الأمر سئ للغاية لصعوبة الحركة فلا يستطيع اللعب مع اقرانه، لهذا نحن نقدم لكل أم افضل رجيم للاطفال.

أفضل رجيم للأطفال

التخسيس وتقليل الوزن يمكن أن يسبب إيذاء للأطفال، وهذا ما يشغل بال جميع الأمهات والآباء الذين يعانون أبنائهم من زيادة مفرطة في الوزن فهم ما زالوا صغار ولابد من بناء اجسامهم بناية سليمة في هذا السن الصغير ولابد أن اي محاولة لعمل أي رجيم من الممكن أن تضر بأجسادهم الصغيرة وهذه فكرة مغلوطة وغير صحيحة نهائيا لو اتبعنا الطرق السليمة لذلك.

الطرق الطويلة الأجل تكون فعالة وصحية أكثر

يخطئ كثيرًا من الأهالي في حق ابنائهم باستخدام رجيم الكبار السريع لحرق الدهون والذي يكون في مدة زمنية قصيرة، وذلك يضر بالأطفال كثيرا ويسبب لهم نقص هام في أكثر المكونات التي تساعد أجسادهم على البناء ولذلك ينصح الخبراء واساتذة التخسيس في العالم أن أكثر برنامج مفيد وفعال للاطفال البرنامج طويل الاجل والذي يتم في وقت طويل وبطريقة احترافية.

يوجد نوعان من الرجيم وهما:-

للاطفال من 3 سنوات حتى 6 سنوات.

للاطفال من 7 سنوات حتى سن العاشرة.

ونستعرض الشرح للفرق بين الطريقتين ومدى فعاليتهم فيما يلي:-

الطريقة الاولى الأطفال من سن الثلاث سنوات وحتى الست سنوات

التعامل مع الأطفال في هذا السن والتمارين الرياضية الخفيفة على أنها ألعاب جميلة وبذلك سيحبها الأطفال إذا لمسوا عدم فرضيتها.

البعد تمامًا عن السكر وما يشتق منه والمشروب الغازية لأنه يدمر الأسنان ويزيد من الوزن واستبدالهم باللبن ومشتقاته والماء فيجب أن يشربوا كميات كبيرة من الماء بطريقة منتظمة.

تقليل من وجبات الطعام في اليوم بتقليل الكمية بطريقة منتظمة فكل يوم نقلل نسبة من الطعام أو استبدالها بطعام مفيد.

يجب زيادة الخضار والفاكهة في طعام الأطفال لما تحتويه من ماء وألياف طبيعية تساعد على التخسيس مع الحفاظ على سلامة صحتهم ويجب أن نراعي أن تكون بطريقة لا تزيد من كراهية الأطفال لهذا النوع من الأكل المفيد.

هناك أنواع من الرياضات البدنية التي تناسب هذا السن الصغير وتقوم بحرق كمية كبيرة من الدهون مثل: السباحة والتى تقوم بعض دول العالم بتعليمها للاطفال الرضع كركوب الدراجات ورياضة الجري والكرة والتزحلق على الجليد المصغر للاطفال.

الطريقة الثانية للأطفال من سن السابعة حتى سن العاشرة

مشاركة الطفل النظام الغذاء من كل افراد العائلة مهما كان وزنهم تساعد الطفل على حب هذا النظام واتباعه.

التسابق بين أفراد الأسرة في من سيلتزم أكثر بالنظام الغذائي يتشجع الطفل خاصة لأنهم في هذا العمر يعشون التحدي.

التلفاز والتليفون والحاسوب من أكثر ما يسبب زيادة الوزن للاطفال فلابد تقليل مدة استخدامها والتعامل معهم بنسبة ساعة يوميًا وليس طوال اليوم.

عدم دخول الاكلات الغير صحية للمنزل نهائيًا في فترة رجيم الأطفال حتى لا تقع بأيديهم في مرحلة البحث عن طعام بين الوجبات.

تشجيع الطفل على اختيار نوع الطعام من بين الأنواع التي تشير بها الأم مع ملاحظة تحديد أنواع الطعام للاختيار حتى لا يختار طعام غير صحى.

وأخيرا اطلبي من الطفل المساعدة في بعض النشاطات المنزلية حتى تجعلي الحركة مستمرة ولا مجال لزيادة الوزن بهذا الوقت.