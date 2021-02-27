سر لون الهريسة الاسكندراني وأسهل من البسبوسة المرملة والطعم رائع جداً

سر لون الهريسة الاسكندراني يتساءل عنه الكثيرين، حيث تعتبر الحلويات من أهم الأطعمة التي لا يمكن لأي شخص الاستغناء عنها، ويحرص أغلب الأشخاص في مصر والوطن العربي على إضافتها على قائمة الطعام اليومية، باختلاف الأصناف وطرق التحضير، حسب رغبة وحب كل شخص، ومن أهم أنواع الحلويات والتي تشتهر بها محافظة الإسكندرية في مصر هي الهريسة، حيث يتم تحضيرها بطريقة مختلفة ومميزة، وسوف ننشر لكم طريقتها بالخطوات لتتمكنوا من تحضيرها والتمتع بالمذاق الشهي واللذيذ بأقل تكلفة في البيت.

سر لون الهريسة الاسكندراني

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة للحصول على نفس الطعم بالضبط، وسنقدمها لكم أدناه.

نصف كيلو أو ما يعادل ثلاثة أكواب من السميد.

كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب ونصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

نصف كوب من السمنة.

ملعقتين ونصف كبار من العسل الجلوكوز.

نصف كوب من المكسرات حسب الرغبة.

جوز هند مبشور ناعم.

زبيب.

ملعقتين كبار من العسل الجلوكوز.

مقادير الهريسة

شربات الهريسة الاسكندراني

كوبان من السكر.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

ملعقة كبيرة الحجم من العسل الجلوكوز.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

أولاً يجب أن نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد في بولة عميقة، ونقوم بإضافة السمنة إلى هذا الخليط، ونقوم ببسها بشكل جيد. ثم نقوم بتذويب العسل الجلوكوز في الحليب الدافئ لكي نقوم باستخدامه في عجن هذا الخليط، ونقوم بإضافته ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة. نقوم بتجهيز الفرن ونسخنه على درجة حرارة 180 درجة، ونقوم بدهن صينية الفرن بالسمنة بحيث تغطي القاع والجوانب كلها. ثم نقوم بوضع نصف كمية العجينة في الصينية ونفردها بشكل جيد ونضع عليها العسل الجلوكوز ومكونات الحشو. ثم نقوم بوضع النصف الآخر من البسبوسة عليها، وندخلها الفرن الساخن لمدة نصف ساعة أو حتى نتأكد من تمام نضجها، ثم نسقيها بالشربات وهي ساخنة، بشرط أن يكون الشربات بارد، وبذلك قدمنا لكم أسرار الهريسة الاسكندراني اللذيذة.

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طريقة تحضير الهريسة الاسكندراني في البيت بالخطوات