أسرار صبغ الشعر أحمر !! اصبغي شعرك باللون النبيتي بمكون منزلي رائع بدون كيماويات

أسرار صبغ الشعر أحمر يرغب التعرف عليها كثيرين، حيث ترغب العديد من السيدات والفتيات تغيير لون شعرهم من حين إلى آخر لإحداث أي تغيير يكسر الروتين المعتاد، وتزداد رغبة الأغلبية منهم إلى الألوان الجريئة مثل النبيتي والأحمر والأرزق والبنفسجي وغيرها من الألوان المميزة، ولكن من المعروف عن الصبغات أنها تحتوي على مواد كيميائية كثيرة تدمر الشعر وتتلفه مع الوقت، ولذلك يخافون من خوض هذه التجربة باستمرار، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة صبغ الشعر باللون النبيتي في البيت بالمواد الطبيعية للحصول على لون مميز دون إحداث أي ضرر للشعر.

أسرار صبغ الشعر أحمر في البيت

يعتبر اللون النبيتي للشعر من أكثر الألوان جرأة، ويتناسب هذا اللون مع جميع ألوان البشرة، حيث تختلف درجاته لتتماشى مع البشرة البيضاء أو السمراء، ولذلك يجب عليكم تحديد الدرجة الذي ترغبون في الوصول لها، ويمكنكم تجهيز هذه المكونات أولاً لصبغ الشعر في البيت دون الحاجة إلى الذهب للكوافير أو مراكز التجميل، وهي كالآتي:

كوب من الحناء.

قطرات من لون دم الغزال.

نصف كوب من الكركديه المنقوع.

2 ملعقة من الكركم.

2 ملعقة من العسل.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد الحصول على عجينة متجانسة وناعمة نقوم بتوزيعها على الشعر كله، ونتركها لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك يتم غسل الشعر وتتمتعون باللون النبيتي الجذاب.

صبغ الشعر نبيتي بالمواد الطبيعية

نحتاج في هذه الطريقة إلى تجهيز هذه المكونات أولاً:

نصف كوب من الكركديه المغلي البارد.

ثلاثة ملاعق من النشا.

نصف كوب من عصير البنجر.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

نقوم بوضع النشا في الكركديه البارد، ونقلبهم سوياً حتى نحصل على خليط متجانس، ونضعه على النار الهادئة حتى تتجانس المكونات مع بعضها، وبعد ذلك نضعه جانباً حتى يبرد، ونقوم بإضافة البنجر والعسل به، ونخلط المكونات جيداً حتى تمتزج جيداً.

نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر النظيف والمغسول بداية من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة الصبغة، وبعد ذلك نقوم بتغطية الشعر ونعرضه للحرارة خمس دقائق، ثم نتركه ساعة على الشعر للحصول على اللون المطلوب، ونغسله بعد ذلك، وبذلك قدمنا لكم أسرار صبغ الشعر باللون الكستنائي.