ملعقة واحدة من كريم بانثينول هتفتح بشرتك وتجعلها ناصعة

البنتانول مادة كيميائية تتكون من حمض البانتوثنيك، يعرف أيضًا باسم فيتامين ب 5، يصنع من مواد حيوانية أو نباتية في منتجات العناية بالبشرة حول العالم، وقد انتشر كريم بانثينول بشكل كبير في الفترة الأخيرة نظرا لاستخداماته المتعددة ودخوله مع مركبات أخري لأغراض كثيرة فهيا بنا نتعرف على هذا المنتج مكونات كريم بانثينول حمض البانتوثنيك، المتعارف عليه باسم بفيتامين ب5.

يستخرج من النباتات الطبيعية. مميزات كريم بانثينول كريم البانثينول له استخدامات كثيرة والبشرة بشكل عام، فعلي سبيل المثال بعد الولادة تظهر خطوط بيضاء، يستخدم الكريم لهذه الأماكن ومن ثم يتم التخلص من أغلب الخطوط البيضاء بالمداومة المستمرة.

يمكن أن تؤدي قشرة الرأس إلى تساقط الشعر ومن الواضح أن هذا غير مرغوب فيه لذلك، يمكن استخدام كريم البانثينول ككريم لفروة الرأس لإزالة القشرة بشكل دائم .

علاج فعال للأيدي والكعوب الخشنة ومرطب عام للبشرة بشكل عام .

من الأمور غير محببة للمرأة ضعف الأظافر مما يجعلها غير مناسبة لذلك فإن وضع كريم البانثينول على الأظافر كل يوم يقويها ويجعلها تبدو صحية مرة أخرى .

إذا كانت النساء يعانين من جفاف الجلد، فإن كريم البانثينول هو مرطب قوي للبشرة .

في بعض الأحيان تنشأ نوع من الحساسية الجلدية والتهابات الأكزيما، فيمكن استخدام كريم البانثينول لعلاج الإكزيما، بغض النظر عن مدة استخدامه .

كريم البانثينول هو واقي شمس طبيعي لحماية البشرة من الإشعاع، يستخدمه مرضى الأورام للتخفيف من حروق الوجه الناتجة عن التعرض للإشعاع .

كريم البانثينول جيد للشعر والبشرة. الاستخدامات الشائعة البانثينول يستخدم في مستحضرات التجميل الموضعية وغالبًا ما يستخدم كمرطب، ولكنه يدخل أيضًا في العديد من مستحضرات التجميل كملين وايضا مهدئ، لأنه يعمل على تكوين حاجز قوي ضد التهيج وفقدان الماء في الجلد.

فيتامين ب 5 حيث يعتبر البانثينول هو أحد مشتقات هذا الفيتامين، وهو أيضًا مكون أساسي في منتجات العناية بالبشرة والشعر، مثل المستحضرات والمنظفات، ويوجد أيضًا في مستحضرات التجميل المختلفة، مثل أحمر الشفاه وكريم الأساس مثل الماسكارا، كما يوضع أيضًا البانثينول في العديد من الكريمات الطبية لبعض الأمراض الجلدية. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً مكونات كريم بانثينولمميزات كريم بانثينولالاستخدامات الشائعة البانثينول

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