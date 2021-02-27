طريقة عمل الكيكة الاقتصادية بمواد بسيطة كما يتمناها الجميع

إذا كنت ممن يبحثن عن طريقة سهلة واقتصادية لإعداد كيكة جميلة ومميزة فستجدين هدفك المنشود في هذا المقال، حيث يخلو هذا الكيك من الحليب والبيض، كما أنه صحي أكثر لاحتوائه على دقيق الحبة الكاملة ذو الألياف والقيمة الغذائية العالية، ولن تحتاجي إلى فرن في إعداد هذا النوع من الكيك، فإليكِ المقادير والطريقة.

كوب واحد من السكر الأبيض.

1/2 كوب من زيت نباتي ويفضل زيت الذرة أو عباد الشمس.

كوب من اللبن الزبادي ويفضل نكهة الفانيليا.

ذرة من ملح الطعام.

1/2 كأس من الماء الدافئ

2 كوب من دقيق القمح ذو الحبة الكاملة.

ظرف بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

عدد 2 بيضة.

في إناء عميق نظيف قومي بإضافة السكر مع الزبادي والزيت وامزجيهم حتى يذوب السكر في الخليط.

قومي بإضافة نصف مقدار الماء وذرة الملح واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

قومي بإضافة الفانيليا وكوب واحد من الدقيق واخلطي جيدًا.

أضيفي البيكنج باودر وباقي الدقيق والخل واخلطي جيدًا حتى تمام الامتزاج.

احضري طاسة من مادة غير لاصقة مقاسها مناسب، وقومي بدهنها بزيت أو زبدة وطبقة رقيقة من دقيق القمح للتبطين، ثم صبي الخليط في الطاسة وارفعيها على النار عالية نسبيًا، قومي بتغطية الكيك واتركيه ينضج.

اقلبي الكيك على الجانب الآخر واتركيه حتى تمام النضج.

مقادير الكيك الاقتصاديطريقة إعداد الكيك الاقتصاديبعض إضافات الكيكة الاقتصادية

من الممكن تزيين الكيكة الاقتصادية بالملبس والشيكولا، ويستخدم آخرين قطع الفواكه المختلفة كالتفاح والمانجا، كما يمكن تزيين الكيك بالمكسرات أو الفواكه الجافة أو إضافة الكريمة أو الشوكولاتة على حسب الرغبة، اتركيها تبرد قليلًا ثم قومي بتقطيعها وتقديمها مع الشاي أو القهوة، وبذلك نكون قد قدمنا لكي من خلال موقعنا حلوي مميزة بأرخص سعر، ومن خلال تفاصيل الكيكة الاقتصادية في هذا الموقع تستطيعي معرفة الفرق.