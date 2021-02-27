خلطات كريم نيفيا لتبييض البشرة والجسم والتخلص من البقع والكلف وتجاعيد الوجه نهائيا

خلطات كريم نيفيا لتبييض البشرة والجسم لا شك أن بعض الكريمات الكيميائية تؤثر بشكل سلبي على البشرة، ولكن استخدام كريم نيفيا هو من أفضل المنتجات العالمية التي تعمل على العناية بالبشرة والتخلص من البقع والكلف التي تتواجد في البشرة، والكلف أيضا بالاضافة إلى ذلك فهو لديه قدرة رهيبة في علاج تجاعيد البشره ونعومتها، وتعمل ايضا على تفتيح البشرة في وقت قليل جدا وبالاخص لمن يعانون من البشرة الحساسة كريم نيفيا لديه العديد من المميزات وسوف نتحدث عنها في خلال مقالنا هذا.

يعمل على ترطيب البشرة بشكل عميق.

ويعمل ايضا على التخلص من الندبات التي تتواجد.

يزيد جمال البشرة عند استخدامه بشكل يومي.

يخلصنا ايضا من البقع الحمراء التي تتواجد بسبب التوهج أشعة الشمس على البشرة.

فهو مرطب رائع و تركيبة فريدة يقضي على تجاعيد البشرة

يتميز هذا الكريم بتواجد دي بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد على لمعان البشرة، واعطائها الحيوية.

كما انها تعمل ايضا على التخلص من انسداد المسام لانه خفيف على البشرة.

دائما ينصح جميع الأطباء باستخدام هذا الكريم بشكل يومي لترطيب البشرة والتخلص من بعض الأمراض الجلدية التي يعاني منها اغلب الافراد.

يساعد ايضا على ليونة البشرة ومرونتها

المكونات:-

2-بياض من البيض.

كريم البابايا.

ملعقتين من كريم نيفيا.

الطريقة :-

ابداي بوضع خليط بياض البيض مع كريم البابايا وكريم نيفا.

ثم اخلطيهم جيدا بامكانك ايضا ان تقومي بإضافة ملعقة من عسل النحل.

ثم نضع هذا الخليط على البشرة، والاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم والأماكن التي يوجد بها تجاعيد.

انتظري عشرون دقيقة، وإذا كان بإمكانك وقت زائد انتظر اكثر من ذلك سوف تحصل أيضا على نتائج أفضل.

قومي بعد ذلك في كثير بشرتك جيدا.

كرري هذا الماسك أكثر من مرة، لكي تتمتعي بالنتائج المتميزة من تفتيح البشرة.