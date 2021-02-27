لكل العرايس أقوي مقشر للبشرة والجسم سيجعل بشرتك بيضاء ناعمة كالزجاج في دقائق

يجب عليك اتباع هذه الوصفات من أجل القيام بتقشير البشرة وتحصل على الكثير من المميزات:مقشر السكر البني:
- قومي بإحضار كوب من السكر البني له نصف كوب من زيت اللوز الحلو، ويضاف له ملعقة من الفانيليا وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة من فيتامين أي، وتقلب المكونات مجدداً حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بتدليك البشرة بالمزيج، مع الحرص على عمل حركات دائرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق، من ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد.
مقشر بيكربونات الصوديوم:
- نقوم بخلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم ويضاف لها ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند وملعقة من عصير الليمون وتقلب المكونات سوياً.
- نقوم بتدليك البشرة بالخليط لمدة دقيقتين حتى نقوم بتقشير البشرة، ومن ثم تشطف وتجفف برفق.
أقوي مقشر للبشرة مقشر طبيعي للمناطق الداكنة بالجسم
مقشر القهوة:
- في إناء عميق نقوم بمزج نصف كوب من القهوة المطحونة، مع ملعقتين من الماء الساخن، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.
- يضاف للخلي ملعقة من زيت جوز الهند الدافئ، نقوم بتدليك المناطق الداكنة بالجسم بالمزيج لعدة دقائق ومن ثم نقوم بشطف البشرة.
- طريقة عمل صدر الدجاج المشوي مع سلطة الحمُّص للرجيم
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يجب عليك اتباع هذه الوصفات من أجل القيام بتقشير البشرة وتحصل على الكثير من المميزات:مقشر السكر البني:
- قومي بإحضار كوب من السكر البني له نصف كوب من زيت اللوز الحلو، ويضاف له ملعقة من الفانيليا وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة من فيتامين أي، وتقلب المكونات مجدداً حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بتدليك البشرة بالمزيج، مع الحرص على عمل حركات دائرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق، من ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد.
مقشر بيكربونات الصوديوم:
- نقوم بخلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم ويضاف لها ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند وملعقة من عصير الليمون وتقلب المكونات سوياً.
- نقوم بتدليك البشرة بالخليط لمدة دقيقتين حتى نقوم بتقشير البشرة، ومن ثم تشطف وتجفف برفق.
أقوي مقشر للبشرة مقشر طبيعي للمناطق الداكنة بالجسم
مقشر القهوة:
- في إناء عميق نقوم بمزج نصف كوب من القهوة المطحونة، مع ملعقتين من الماء الساخن، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.
- يضاف للخلي ملعقة من زيت جوز الهند الدافئ، نقوم بتدليك المناطق الداكنة بالجسم بالمزيج لعدة دقائق ومن ثم نقوم بشطف البشرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكل العرايس أقوي مقشر للبشرة والجسم سيجعل بشرتك بيضاء ناعمة كالزجاج في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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