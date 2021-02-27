الحبوب السحرية ضعيها على الابطين والعانة والجسم كله و تخلصي فورا من سواد سنين سنين في ثواني بكل سهوله 

الحبوب السحرية ضعيها على الابطين والعانة والجسم كله سواد السنين التي يتواجد في الاماكن الحساسة، والتي تعاني منها اغلب النساء بالاضافة إلى منطقة تحت الإبطين هي منطقة يتواجد فيها الاسمرار بشكل دائم ومنطقة الكوع والعانة يعتبر هذه المناطق التي يصعب تنظيفه والتخلص من الاسمرار التي يتواجد فيها، ولكن سوف تساعدك بعض المنتجات الطبيعية على التخلص من هذه المشاكل كل ما عليكى هو تحضري المكونات التي سوف نتحدث عنها والتي تتميز بسهولتها ولا تبذلي مجهود بعد اليوم في استخدام الكريمات الكيميائية.

المكونات:

2 قرص من الأسبرين.

ملعقتين من ماء الورد

اولا قومي بطحن هذه الاقراص من الأسبرين جيدا.

ثم قومي باضافة ماء الورد و لكن بشكل تدريجي حتى لا يحدث تكتلات.

استمري في عجن هذه الخليط حتى يصبح عجين كريمي ابيض.

قومي بتطبيقه على البشرة وفي الأماكن الداكنة من منطقة الكوع و الركب و منطقة العانة، ومنطقة تحت الابط.

هذا الماسك يستحق أن تنتظري لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك تقوم بغسل البشرة جيدا

كما أنه يستحق أيضا أن تقومى بتكراره اكثر من مره لكي تحصلي على البياض الناصع في المناطق الحساسة.

المكونات:-

اثنين من الأسبرين المطحون.

ثم ملعقة كبيرة من زيت الشاي.

كمية بسيطة من زيت الزيتون.

ماء.

الطريقة

جهزي وعاء ثم قومي بإضافة هذه المكونات السابقه من الأسبرين المطحون وزيت الزيتون وزيت الشاي.

وكمية من المياه.

اخلطي المكونات بشكل تدريجي.

ضعيها على بشرتك والاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم، و التخلص من الاسمرار بها.

كرري هذا الماسك على الأقل ثلاث مرات في الاسبوع لكي تتخلصي من هذا الاسمرار بشكل تدريجي.

المكونات

زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

النشا.

اخلطي زيت اللوز مع ماء الورد والنشا.

ثم قومي بتطبيق هذه الوصفة على الأماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

انتظري على الاقل لمدة عشره دقائق.

ثم قومي بغسل البشرة جيدا.

جميع وصفات التي تحدثنا عنها يجب أن تكرر على الاقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لكي تحصلي على النتائج من تفتيح الاماكن الحساسة في وقت قليل جدا