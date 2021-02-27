طريقة عجينة القطايف الاصلية في البيت أشهر حلويات رمضان

طريقة عجينة القطايف شهر رمضان دائما يرتبط بتناول الحلويات العربية والغربية التي تشتهر بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، وتتميز بمذاقها المختلف تماما عن باقي الحلويات الاخرى، فهي من أكثر الأشياء شهرا في شهر رمضان هي تناول الكنافة والقطايف وبالاخص القطائف فهي ذات طعم مميز تماما دائما يكون بشرائها من محلات الحلويات نبدأ بتحضيرها داخل منزلنا بعدة طرق مختلفة، وحشواتها المتعدد، منها بالعجوة، المشهورة، جدا أو بالجبن المتعددة التناول او تناولها القشطه أو الكريمة، لذلك اغلب الناس سيدات تقوم بتحضير داخل المنزل ولكن سوف نقوم بتحضير اليوم بطريقة غير باقى الخطوات الماضية بالإضافة إلي ذلك فهي لا تكلفنا الكثير أكثر من ثلاث جنيهات فقط وأغلب المكونات سوف تكون من منزلك طريقة عجينة القطايف كوبين دقيق ابيض.

ملعقتين من السكر .

من البيكنج باودر ملعقة.

خميره فوريه ملعقه.

من الملح رشة صغيرة.

كوبين من المياه. طريقة تحضير عجينة القطايف جهزي وعاء عميق اضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح.

استمر في خفق المكونات.

ثم قومي بوضع السكر لهذا الخليط مع بعض هذه المكونات الأخرى.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بإضافة المياه ولكن بشكل تدريجي حتى لا يحدث أى تكتلات.

في هذه الخطوة لابد من الاستعانة بشكل فوري بالخلاط لأنه سوف لا يحدث أى تكتلات عند استخدامه عن طريق هذا المزيج.

اتركيه لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بتحضير مقلاة أو صينية على النار.

نقوم بوضعها على النار ويجب أيضا أن تكون المقلاة غير لاصقة.

استعدي عزيزتي واضيفي ملعقة واحدة في المقلاة.

انتظري لمدة دقيقة.

ثم قومي بإزالته من على النار في سوف يتم طهيها جيدا طريقة عمل القطايف بالقشدة القطايف التي قمنا بتجهيزها.

ملعقتين من الحليب.

كريمة سائلة كوب واحد.

ملعقتين من النشا

من السكر ثلاث ملاعق.

من الفانيليا زجاجة صغيرة

ضع الحليب مع كريمة سائلة على النار.

ثم قومي بإضافة السكر مع الفانيليا.

ويستمر فى خفق هذه المكونات جيدا.

ثم قومي بسكب النشا.

قومي بخلطهم لكي تحصلي على خليط متماسك.

ويجب أن نقوم بحشوها بهذا الخليط بعدما يتم تبريده جيدا.

ثم نقوم بغلقها جيدا.

ونبدأ بوضع في صينية على النار لكي تأخذ اللون الذهبي. نظام نور تسجيل المستجدين 1443 الوسوم

طريقة عجينة القطايف شهر رمضان دائما يرتبط بتناول الحلويات العربية والغربية التي تشتهر بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، وتتميز بمذاقها المختلف تماما عن باقي الحلويات الاخرى، فهي من أكثر الأشياء شهرا في شهر رمضان هي تناول الكنافة والقطايف وبالاخص القطائف فهي ذات طعم مميز تماما دائما يكون بشرائها من محلات الحلويات نبدأ بتحضيرها داخل منزلنا بعدة طرق مختلفة، وحشواتها المتعدد، منها بالعجوة، المشهورة، جدا أو بالجبن المتعددة التناول او تناولها القشطه أو الكريمة، لذلك اغلب الناس سيدات تقوم بتحضير داخل المنزل ولكن سوف نقوم بتحضير اليوم بطريقة غير باقى الخطوات الماضية بالإضافة إلي ذلك فهي لا تكلفنا الكثير أكثر من ثلاث جنيهات فقط وأغلب المكونات سوف تكون من منزلك طريقة عجينة القطايف كوبين دقيق ابيض.

ملعقتين من السكر .

من البيكنج باودر ملعقة.

خميره فوريه ملعقه.

من الملح رشة صغيرة.

كوبين من المياه. طريقة تحضير عجينة القطايف جهزي وعاء عميق اضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح.

استمر في خفق المكونات.

ثم قومي بوضع السكر لهذا الخليط مع بعض هذه المكونات الأخرى.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بإضافة المياه ولكن بشكل تدريجي حتى لا يحدث أى تكتلات.

في هذه الخطوة لابد من الاستعانة بشكل فوري بالخلاط لأنه سوف لا يحدث أى تكتلات عند استخدامه عن طريق هذا المزيج.

اتركيه لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بتحضير مقلاة أو صينية على النار.

نقوم بوضعها على النار ويجب أيضا أن تكون المقلاة غير لاصقة.

استعدي عزيزتي واضيفي ملعقة واحدة في المقلاة.

انتظري لمدة دقيقة.

ثم قومي بإزالته من على النار في سوف يتم طهيها جيدا طريقة عمل القطايف بالقشدة القطايف التي قمنا بتجهيزها.

ملعقتين من الحليب.

كريمة سائلة كوب واحد.

ملعقتين من النشا

من السكر ثلاث ملاعق.

من الفانيليا زجاجة صغيرة

ضع الحليب مع كريمة سائلة على النار.

ثم قومي بإضافة السكر مع الفانيليا.

ويستمر فى خفق هذه المكونات جيدا.

ثم قومي بسكب النشا.

قومي بخلطهم لكي تحصلي على خليط متماسك.

ويجب أن نقوم بحشوها بهذا الخليط بعدما يتم تبريده جيدا.

ثم نقوم بغلقها جيدا.

ونبدأ بوضع في صينية على النار لكي تأخذ اللون الذهبي. نظام نور تسجيل المستجدين 1443

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