أهم 6 نصائح للحامل للحفاظ على صحتها خلال فترة الحمل

نقدم لكم في هذه المقالة أهم نصائح للحامل خلال فترة الحمل، حيث أن المرأة الحامل تحتاج إلى المزيد من العناية في كل شيء سواء في الراحة أو الطعام، وذلك لضمان صحة جيدة للأم والجنين، ويجب إتباع التعليمات التي يوجهها لك الطبيب المختص، حتي تكوني أنتِ وطفلك في أمان.

أهم النصائح للحامل خلال فترة الحمل

سوف نتناول اليوم معكم أفضل طرق للحفاظ على صحة المرأة الحامل خلال مراحل الحمل وحتي نهاية فترة الحمل وهي :

النظام الغذائي للمرأة الحامل

يجب على المرأة الحامل إتباع نظام غذائي صحي حتي يتوفر للطفل والحامل كل العناصر الغذائية المفيدة لهم، والابتعاد عن الطعام الذي يحتوي على السكريات والدهون، حيث يجب على الأم تناول الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة مثل : المعكرونة والـفشار والشوفان والأطعمة الأخرى التي تحتوي على كالسيوم، وكذلك الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة.

يحتاج جسم المرأة الحامل إلى الفيتامينات

يجب أن تأخذ المرأة الحامل الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل : حمض الفوليك والكالسيوم، ويمكنها أن تستمد هذه الفيتامينات والأحماض والمعادن من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل : السبانخ – الفاصوليا – البرتقال والبروكلي، وأيضاً الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل : السبانخ – الزبادي – الحليب، ويجب استشارة الطبيب إذا كانت تحتاج لتناول أقراص الفيتامينات بجانب الطعام أم لا تحتاج إلى ذلك.

يحتاج جسم المرأة الحامل إلى الماء وممارسة التمارين

المرأة أثناء فترة الحمل تحتاج إلى كمية ماء زيادة عن الفترة السابقة، لذلك يجب شرب حوالى 8 أكواب أو أكثر يومياً من الماء، وأيضاً يجب على المرأة ممارسة التمارين الرياضية فهي مفيدة جداً لصحتها وصحة الجنين أيضاً، وذلك بعد استشارة الطبيب ومعرفة مقدار التمارين التي يجب أن تمارسها.

يجب على المرأة ألا تشرب الكحول

إن شرب الكحول يسبب الضرر الكبير للمرأة الحامل والجنين قبل الحمل، وكذلك أثناء فترة الحمل وأثناء فترة الرضاعة الطبيعية، ومن الممكن أن يصيب الطفل باضطرابات سلوكية وإعاقات شديدة في التعلم والكثير من المشاكل نحن في غنى عنها.

ممنوع التدخين نهائيا أثناء فترة الحمل

التدخين يمكن أن يعرض حياة المرأة الحامل والجنين للخطر الحقيقي وقد يؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة وهي بكل تأكيد غير جيدة للطفل، لذا يجب عليك الابتعاد عن التدخين والمشاكل التي يمكن تجنبها للحفاظ على حياتك وحياة طفلك.

الحصول على وقت كافي للنوم مع تقليل التوتر

يجب على المرأة الحامل أخذ وقت كافي جداً في النوم حوالي 7 – 9 ساعات فهو مفيد جداً للأم والطفل، ويفضل النوم على الجانب الأيسر ليتدفق الدم بسهولة لكى ولطفلك أيضاً، كما يجب عدم التفكير رفي أي شيء يثير القلق لدي المرأة الحامل.

المحافظة علي وجود نسبة جيدة من الحديد في جسم الحامل

يجب علي الحامل خلال فترة حملها أن تأكل العديد من الأطعمة المليئة بعنصر الحديد علي سبيل المثال السبانخ والباذنجان والكبدة لتجنب إصابة المرأة الحامل بالأنيميا، بالإضافة إلي عنصر الحديد يجب أن تهتم المرأة الحامل بفيتامين C لأنه يساعد جسم المرأة علي امتصاص كمية كبيرة من الحديد، وهناك العديد من الفاكهة بها فيتامين C علي سبيل المثال البرتقال والليمون واليوسفي، ويمكن أيضاً الحصول علي هذه العناصر والفيتامينات عن طريق أدوية يكتبها الطبيب المعالج للمرأة الحامل.

قراءة العديد من الكتب

أن القراءة تسبب تهدئة أعصاب المرأة الحامل وتشغلها عن تعبها وبعض الاكتئاب الذي يكون مسيطر عليها في الكثير من الأوقات ويفضل قراءة الكتب التي تجعل المرأة سعيدة مثل كتب تحتوي علي مواقف مضحكة أو كتب تحتوي علي نصائح كيفية التعامل مع الظروف المحيطة بطريقة إيجابية لأنه يقال أن الحالة المزاجية للمرأة الحامل تنتقل للجنين إذا كانت الأم طول فترة الحمل سعيدة سيبقي الجنين سعيد وهادئ طول فترة الحمل.