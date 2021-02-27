طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة وبقوام قطني وبخطوات سهلة جدا

تعتبر البيتزا من أشهر أنواع الأكلات الجاهزة ومن أشهر المعجنات أيضاً التي عرفت في العالم كله، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية، ويتم احضارها بالكثير من النكهات المختلفة سواء باللحم المفروم أو بالخضروات والجمبري وغيرها، وهناك الكثير من ربات البيوت التي تحرص على عمل البيتزا في البيت ولكنها تفشل بسبب عدم العجينة التي يجب أن تكون هشة وبقوام قطني، واليوم قررنا أن نقدم لكل ربات البيوت هدية رائعة وهي طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة لكي تسعد عائلتها بها.

طريقة عمل عجينة البيتزا

البيتزا من أكثر الأكلات التي يتفق كل أفراد الأسرة عليها، ويرغبون في تناولها بشكل مستمر بالكثير من النكهات الرائعة والشهية، ودائما ما يقومون بشرائها من المحلات، ولكن بعد اليوم لا داعي لذلك فأصبح من السهل عمل البيتزا بكل نكهاتها في البيت دون تكلفة ولا تعب.

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب زبادي.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف كوب لبن.

رشة من محسن الخبز.

في العجان الكهربائي أو في وعاء كبير حسب المتوفر يتم وضع مقدار كوبين ونصف دقيق ويضاف لهم البيكنج بودر والخميرة والملح ورشة محسن الخبز والسكر وتقلب المكونات كلها.

نقوم بإضافة الزبادي ونعجن وبعدها ننزل بالزيت واللبن ونظل نعجن لمدة 5 دقائق، ويتم إضافة الدقيق حسب ما تحتاج العجينة.

تغطى العجينة بكيس نايلون وتترك لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

تفرد العجينة بعد ذلك على سطح مرشوش بالدقيق، وتوضع في الصينية وتدهن بالصلصة المجهزة ويوضع عليها الحشو المفضل سواء اللحم المفروم أو الخضروات وغيرها مع إضافة الجبن.

تدخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى تختبز البيتزا وتقدم بعد ذلك.

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المكونات:طريقة عمل عجينة البيتزا: