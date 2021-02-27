أسهل طريقة لعمل الأرز باللبن في المنزل بمكونات بسيطة خطوة بخطوة

الأرز باللبن هو الحلويات التي تربت عليها جميع الأجيال على مدار الأعوام في جميع دول العالم ويعشقها الأطفال والكبار وجميع الفئات حيث تقوم الأمهات بتحضيرها بإستمرار للحصول على الفوائد التي تحتوي عليها من الألبان التي تعتبر المكون الأساسي للزر بلبن و تتميز بالمذاق الحلو وعادةً ما يكثر تحضيره للأطفال كوجبة خفيفة مليئة بالدسم المفيد لبناء العضلات بالرغم من سهولة تحضير رز بلبن إلي أن الأمهات قد تغفل عن ضبط المقادير الخاصه برز بلبن لذلك نقدم لكم الطريقة بالخطوات من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الأرز باللبن

يعتبر الشعب المصري من الشعوب التي ترتبط الوجبات والحلويات بمناسبات عديدة خاصةً الحلويات مثل الزر باللبن على الرغم من أن بعض البيوت المصرية لا تخلو من حلويات الرز باللبن كما يكثر وجوده في رمضان ضمن الحلويات العديدة التي يتم تحضيرها إلا أنه يرتبط تحضيره بكثرة في مناسبات الميلاد عن المواليد الجديدة للتعبير عن الفرحة والبركة كما هو في المناسبات الدينية في حلقات الذكر وغيرهم، يعتبر الرز باللبن من الحلويات الغير مكلفة حيث تتوافر جميع مكونات الرز بلبن في كل مطبخ يمكن للرز بلبن أن يحل محل وجبة الإفطار.

المكونات:

مقدار كيلو من الحليب.

كوب من مسحوق النشا.

كوب من الأرز.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

أولاً نقوم نحضر إناء واسع ونضع به مقدار من الماء. ثم نضع الأرز للتسوية على الأرز، نحضر وعاء آخر ونسكب اللبن. ونقوم بتشغيل النار للغليان ووضع سكر كافي كوب السكر ونتذوق الخليط وإذا احتاج الخليط إلي السكر يمكنك إضافة القليل من السكر بعد ذوبان السكر نقوم بوضع الأرز في الحليب ونقوم بوضع الفانيليا ونقلبهم معاً. نقوم بوضع النشا على اللبن حتى يذوب جيداً ونستمر بالتقليب بإستخدام ملعقة خشبية حتى يصبح الخليط ثقيل ونطفئ النار بعد الغليان لمرة واحدة. نحضر أطباق متوسطة الحجم ونضع الرز بلبن في الأطباق ونتركه حتى يبرد وهكذا أصبح جاهز للتقديم ويمكن حفظ أطباق الأرز باللبن في الثلاجة للتناول في وقت آخر.

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طريقة التحضير