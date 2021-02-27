ازاي تعملي مكياج بيبي فيس Baby face makeup?

مين فينا مش عايز وشه طبيعي وبيبي فيس؟ وكلنا بنلاحظ ان في كتير من الدول زي كوريا وتايلاند مكياج ال “Baby face” ليه شعبية كبيرة جدا ، وده في الاساس المكياج اللي بيخلي وشهم طبيعي زي الاطفال ، هو مكياج سهل وبسيط جدا وادواته مش كتير ، يعني البنات اللي مش بيحبوا يقضوا ساعات قدام المرايا في المكياج اللوك ده مثالي جدا ليهم ، تعالوا نعرف دلوقتي مع بعض خطوات مكياج البيبي فيس Baby face makeup.

Baby face makeup:

1- الكونسيلر:

قبل اي حاجة ، انتي محتاجة لترطيب بشرتك ، المفروض انك تكون بشرتك فيها لمعة طبيعية بسيطة اللي هي لمعة نضارة البشرة لكن مش بتلمع او شكلها دهني ، حطي الكونسيلر على الاماكن اللي فيها تجاعيد ، استخدمي الكونسيلر كمان على البقع او حب الشباب او الانتفاخ تحت الخدين ، وبعدين امزجي الكونسيلر كويس على البشرة.

2- كريم الاساس:

في العادي اكيد بتحطي كريم الاساس على الوش كله ، لكن ده مش مع اللوك ده من المكياج ، لاننا محتاجين نتجنب المظهر المتكتل على البشرة ونخلي شكلها طبيعي ، عشان كده حطي كريم الاساس على الاماكن اللي محتاجة فيها اوي تغطية يكون عيوب او بقع على البشرة ، وامزجيه كويس على البشرة بصوابعك ، والافضل كمان استخدام كريم CC او BB بدل كريم الاساس ، ده هيساعدك اكتر انه يديكي لوك طبيعي وبيبي فيس ، وامزجي من نص الوش لبره.

3- البودر:

دلوقتي بعد ما حطيتي اساس المكياج ، جيه الوقت عشان تثبتيه على بشرتك ، والبودرة مش بس بتساعد على ان الوش مايبقاش بيلمع ، ولكن كمان بتحافظ على ثبات المكياج ، ولو مش عايزة تحطي البودر على الوش كله ، ممكن تكتفي بس انك تحطيها على طول خط الفك وحافة الجبهة.

4- البلاشر:

الاطفال دايما بتبقى خدودهم لونها بينك ولون اللافندر ، والبرونزر او البلاشر العادي مش هيديكي اللون ده ، لو قدرتي انك تلاقي بلاشر باللون اللافندر هيكون حلو جدا للوك ده ، ولو مقدرتيش تلاقي اللون اللافندر اعتمدي على البينك الفاتح او البيبي بينك ، حطي البلاشر على عضمة الخدين بالفرشة وامزجيه باتجاه الاذن ، ولكن افتكري دايما ان البلاشر لازم يكون لمسة بسيطة متبالغيش في الكمية عشان هيديكي نتيجة عكسية وهيبوظ اللوك.

5- الحواجب:

لازم تعرفي ان الاطفال نادرا لما بيكون عندهم حواجب مستقيمة وخفيفة ، ولكن في مكياج ال Baby face انتي مش محتاجة برضه حواجب كثيفة او مش مرتبة ، عشان كده بننصحك لو حواجبك خفيفة ورفيعة ، ممكن تستخدمي عليهم الماسكارا عشان تتقليهم بشكل طبيعي ، وبعدين استخدمي قلم حواجب ارسمي بيه حدود الحواجب عشان تخليها سميكة شوية ، ولكن لو انتي بالفعل عندك حواجب سميكة استخدمي مشط الحواجب سرحي بيه شعر حواجبك بشكل حلو ، وقوس الحواجب في لوك المكياج ده المفروض ميكونش مستقيم اوي او شكله حاد اوي ، وانتي بترسميه حافظي على شكله طبيعي بقدر الامكان.

6- الايشادو:

المفروض متستخدميش اي ايلاينر في اللوك ده عشان العين يبقى شكلها طبيعي ، ممكن تستخدمي بس الايشادو ويكون بألوان طبيعية ، ولون مناسب للون بشرتك ، الايشادو البينك اللامع مناسب جدا للوك المكياج ده ، ده هيكون على الجفن ، اما بالنسبة لخط الرموش اللي تحت استخدمي ايشادو بني تحت خط الرموش اللي تحت وامزجيه كويس ، وممكن تستخدمي لمسة بسيطة من الهايلايتر او الجليتر باللون الشامبين على الزاوية الداخلية للعين هيدي لوك حلو اوي.

7- الشفايف:

لو بترطبي شفايفك بانتظام ، هيكون كفاية جدا انك تحطي طبقة من زبدة الكاكاو بس ، ولكن لو انتي مش بترطبي شفايفك بانتظام وحاسه انها جافة فانتي محتاجة تعملي تقشير للشفايف الاول ، وبعدين حطي روج بينك او برتقاني.

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