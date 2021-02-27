ماهي اسباب مرض دوالي الساقين وماهي الاعراض وعوامل الخطورة، بداية من المهم أن نعرف أن الدوالي يمكن أن تظهر في أي من أوردة الجسم، إلا أن دوالي الساقين دوت الخليج الأكثر شيوعاً من حيث الإصابة لأسباب عدة، وعن ذلك وأكثر نتعرف في التالي.

جاء في موقع "ويب طب" مجموعة من أسباب الإصابة بمرض دوالي الساقين وهي:

وجود خلل في نظام تصريف الدم الوريدي.

ضعف القدرة على التقلص العضلي في ربلة الساق.

الجلوس لفترات طويلة.

عدم ممارسة النشاط الرياضي.

الإصابة بحالة من فرط ضغط الدم الوريدي.

وجود جلطات دم في الأوردة تؤدي إلى سد الوريد كلياً.

يزداد خطر الإصابة بدوالي الساقين مع التقدم في العمر.

النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بدوالي الساقين من الرجال.

المرأة الحامل معرضة للإصابة بدوالي الساقين بسبب التغيرات الهرمونية خلال الحمل.

الوراثة تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بدوالي الساقين.

السمنة والوزن الزائد تسبب دوالي الساقين بسبب الضغط الزائد على الساقين.

الوقوف لفترات طويلة يسبب ضغط متكرر على الساق.

اعراض مرض دوالي الساقين:

في كثير من حالات دوالي الساقين لا يتعدى وجودها سوى مظهرها غير الطبيعي في الساق، إلا أن دوالي الساقين يمكن أن تسبب آلام ومشاكل صحية، وفي الغالب فإن الأعراض دوت الخليج:

ظهور الأوردة ذات اللون الأرجواني الداكن أو الأزرق على الساق.

انتفاخ في الأوردة والبروز بها.

الشعور المتكرر بالألم.

شعور بثقل في الساق.

تورم أسفل الساق.

الشعور بالحرقان و الخفقان وتشنج العضلات.

الإصابة بالألم الشديد بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.

الشعور بالحكة في مناطق ظهور الدوالي في الساق.

تغيرات في لون الجلد حول الدوالي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.