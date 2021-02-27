أعراض نقص حمض الفوليك ومصادره الطبيعية

حمض الفوليك وهو فيتامين ب9، هو حمض مهم للصحة العامة ويلعب دوراً رئيسياً في كثير من الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، وأي خلل به يسبب مشكلات صحية عدة، لذلك من المهم الحفاظ على مستواه الطبيعي في الجسم، و الإكثار من تناول مصادره الطبيعية.

أعراض نقص حمض الفوليك:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تصيب الأشخاص ممن لديهم نقص في حمض الفوليك وهي:

ضعف الجهاز المناعي ويظهر من خلال تكرار الإصابة بالأمراض.

الشعور بالتعب والإرهاق بشكل متكرر.

الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وتقلصات البطن والإمساك.

الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

الإصابة بفقر الدم.

اضطرابات في الصحة النفسية تظهر من خلال التقلبات المزاجية.

التورم في اللسان.

الإصابة بشحوب في لون البشرة في الوجه خاصة.

ظهور الشيب المبكر.

فقدان الشهية وفقدان الوزن.

الإصابة باضطرابات في قدرات الدماغ ومنها صعوبة التركيز.

مشاكل في الجهاز التنفسي ومنها انقطاع في النفس.

اضطرابات في نبضات القلب.

أسباب نقص حمض الفوليك:

الحمل يمكن أن يسبب نقص في حمض الفوليك.

النساء المرضعات أكثر عرضة لنقص الفوليك.

مرضى الكبد والكلى.

مرضى السكري من الفئات التي تحتاج إلى حمض الفوليك.

شرب الكحول يسبب نقص في حمض الفوليك.

تناول الأدوية بشكل دائم وخاصة أدوية إدرار البول يسبب نقص في حمض الفوليك.

مصادر حمض الفوليك الطبيعية:

الخضار الورقية الخضراء الداكنة مثل السبانخ، أو الملفوف الأخضر، الخس الروماني، وكذلك الهليون والبروكلي والبابايا، والعنب، والموز، والشمام، والفراولة والبازلاء والعدس والأفوكادو والبامية، و بذور عباد الشمس وبذور الكتان واللوز والفستق والقرنبيط والبنجر والذرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.