سر مذهل في النوتيلا الصحية في المنزل بأقل الإمكانيات وتكلفة لا تذكر

سر مذهل في النوتيلا ، نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا الصحية فتعتبر النوتيلا من أهم أنواع الشوكولاتة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الأسواق، وأحبها جميع الأفراد من الكبار والصغار، تدخل في العديد من الاستخدامات في الحلوى والأطباق الباردة، كما أنها تتميز بماق مختلف عن باقي الأنواع المتعارف عليها، تميزت النوتيلا بذلك الطعم بسبب إضافة البندق عليها الذي جعل منها مذاق غني للغاية ومفضل ولذيذ، ولكن يعيب عليها أنها غالية الثمن مما جعلنا نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة للغاية وتكلفة بسيطة.

سر مذهل في النوتيلا

نقدم لكم أسرار عمل النوتيلا اللذيذة، والآن سنقدم لكم مقادير شيكولاته النوتيلا، وأيضاً خطوات عملها.

كوب من البندق.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

نصف كيلو من الشوكولاتة الخام.

نقوم بفرد حبات البندق على صينية الخبز وإدخالها إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تتحمص بصورة متساوية لمدة 10: 12 دقيقة. نقوم بفرك البندق في فوطة نظيفة للتخلص من القشور الخاصة به. في حمام مائي ساخن نقوم بإذابة الشوكولاتة مع الاستمرار في التقليب. بعدها نقوم برفعها جانباً حتى تهدأ قبل الاستخدام. بعد ذلك نقوم بطحن البندق في الكبة تماماً، ونضيف إليه الكاكاو والزيت والسكر والفانيلا والملح، وأخيراً الشوكولاتة المذابة. توضع في برطمانات زجاجية في الثلاجة لحين الاستخدام.

مقادير النوتيلاخطوات عمل النوتيلا في البيتمعلومات حول النوتيلا

تعتبر النوتيلا من منتجات الشوكولاتة التي تقوم بها شركة فيريرو الإيطالية التي تنتج العديد من الأنواع الأخرى، بدأت في تصنيع ذلك النوع من الشوكولاتة في سنة 1963 للمرة الأولى، بعد تطويرها من أحد الوصفات السابقة المبتكرة في سنة 1944، يتم تداول النوتيلا اليوم في ما يزيد عن 60 دولة منتشرة حول العالم، وهي كريمة الشوكولاتة بالبندق، التي تتكون من الحليب والكاكاو والبندق والزيت والسكر.

أفكار لتحضير وصفات من النوتيلا

هناك الكثير من الوصفات التي يمكن تحضيرها بالاعتماد على النوتيلا ومن بينها ما يلي:

أيس كريم النوتيلا. كريب النوتيلا والفواكه مثل (الموز، الكيوي، الفراولة، الأناناس). فطيرة النوتيلا بالموز والحليب. لفائف التوست بالنوتيلا والقرفة. سندوتشات النوتيلا والمكسرات. تشيز كيك بالنوتيلا. تزيين الكيكات المختلفة وتورتات الشوكولاتة. تستخدم كغطاء للفواكه والبسكوتات المختلفة، وبذلك قدمنا لكم سر مذهل في النوتيلا الصحية.