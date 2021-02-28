حلوى بدون بيض ولا سمن يمكن تحضيرها في البيت بمنتهى السهولة

حلوى بدون بيض أو سمن تعتبر هي الحل الأفضل الذي يبحث عنه كل من يرغب في اعداد حلوى شهية في البيت بأقل التكاليف وأقل الموارد والامكانيات وتعتبر الحلويات بشكل عام أمر لا يستطيع الاستغناء لفترة طويلة لكونها بمذاقها الخاص الشهي تضفي على اليوم إحساس خاص بالبهجة والسعادة غالبا لن تستشعره إلا أثناء تناولك لقطعة من الحلوى المميزة إلا أن متطلبات عمل الحلويات كثيراً ما تمنعنا من اعدادها بالتحديد عندما تكون النتيجة بعدها غير مرضية على الإطلاق ولا تكون بجودة الحلوى المصنوعة خارج البيت.

حلوى بدون بيض

أصبح الأمر سهلاً ولن يكون لديك أي حجة أو عذر للامتناع عن عمل وتقديم الحلوى في المنزل حيث احضرنا لك وصفة شهية لتصنيع أحلى وألذ الحلويات في مطبخك بدون الحاجة للبيض او السمن او اللبن، ومكونات تلك الحلوى هي:

2 كوب ماء كبير.

2 كوب دقيق ابيض منخول حوالي 200 جم.

نصف ملعقة من السكر وأخرى من الملح.

2 ملعقة من أي زيت نباتي.

باكين من السكر الفاني البودرة.

زجاجة زيت لأغراض القلي.

طريقة تحضير حلوى بدون بيض

بعد أن تقوم بتحضير كافة المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة نبدأ معا في تحضير الحلوى:

في وعاء عميق ويفضل أن يكون من التيفال الغير لاصق، ضع به مقدار السكر والملح والزيت والفانيليا والماء.

قم بخلط المكونات جيدا معا.

ضعيها جانبا قليلا.

احضر زجاجة ماء بلاستيكية فارغة، في غطاء الزجاجة ستحاول تشكيل شكل مفرغ على هيئة نجمة بواسطة سكين يسخن طرفها على النار.

ابدأ برفع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى بداية الغليان تقوم بتهدئة النار.

هيا ابدأ بإضافة مقدار الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب حتى الانتهاء من الكمية كلها.

ذلك العجينة جيدا بعد رفعها من على النار وابدا بوضعها في داخل الزجاجة البلاستيك وأغلق الغطاء.

في وعاء عميق به زيت غزير ساخن على النار.

ابدأ بالضغط على الزجاجة ورسم الشكل الذي تريده من العجينة في الزيت.

اتركها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا.

ارفعيها من الزيت،في طبق التقديم يرش عليها السكر البودر أو العسل السائل بعد التسخين، واستمتع بالطعم وبالهنا والشفا.