أسرار كنافة المحلات وطريقة تحضير شربات الكنافة الشرقية بالتكات والخطوات

أسرار كنافة المحلات نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث تحتل الحلويات الشرقية مكانة كبيرة عند جميع الأشخاص في الوطن العربي بمختلف أنواعها ووصفاتها، ومع انتشار الحلويات الغربية لم يقل حبهم لها، ومن أشهر أنواع الحلويات هي الكنافة، وعلى الرغم من أن تحضيرها يرتبط بشهر رمضان الكريم إلا أن أغلب الأشخاص من حبهم لها يحضرونها في الأيام العادية أيضاً، ويوجد طرق كثيرة لتحضيرها: مثل الكنافة بالمكسرات، والكنافة النابلسية بالجبن، والكنافة بالمانجو، والكنافة بالنوتيلا، ولكن مع ظهور هذه الوصفات تظل صينية الكنافة التقليدية هي التي يقبل عليها الجميع.

أسرار كنافة المحلات

يجب تجهيز المكونات التالية أولاً لتحضير ألذ صينية كنافة في البيت، واتباع الخطوات التي تم وضعها أدناه.

كيلو من الكنافة.

كوب كبير الحجم من السمنة المذابة.

ربع كوب سكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة.

مكسرات مشكلة حسب الرغبة بشرط أن تكون مطحونة خشن.

كوبان من السكر.

كوب واحد من الماء.

عصير ثمرة ليمون كبيرة.

قبل تحضير الكنافة يجب أن نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بكمية كافية من السمنة، ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية لكي يسخن قبل إدخال صينية الكنافة.

وبعد ذلك نقوم بوضع السمنة على الكنافة بعد تفتيتها، ونقوم بتقسيمها إلى قسمين، ونضع قسم في صينية الفرن، ونضيف له المكسرات، ونقوم بوضع الجزء الثاني المغطى جيداً بالسمنة فوقه.

وندخلها في الفرن حوالي نصف ساعة أو حتى تستوي جيداً، ونشغل الشواية عشر دقائق في الآخر حتى يصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن بعد ذلك ونقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة لكي تتشرب الكنافة الشربات جيداً، ويتم تحضيره من خلال وضع الماء والسكر في قدر على النار.

ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر، ونتركه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم نتركه خمسة دقائق أخرى ونرفعه من على النار ونضيف له عصير الليمون،.

وبالتالي يكون جاهز للاستخدام، ومن الجدير ذكره أن قوام الشربات يكون إلى حد ما سميك، ونترك الكنافة تبرد ثم تصبح جاهزة للتناول وبالهنا والشفا، وبذلك قدمنا لكم أسرار كنافة المحلات.

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مقادير الكنافةطريقة تحضير صينية الكنافة خطوة بخطوة بالتفصيل