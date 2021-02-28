الباذنجان المخلل بخلطة تخليل مميزة وحشوة بسيطة لذيذة

الباذنجان المخلل بخلطة تخليل مميزة نقدمه لكم، ولأن المصري دائما يحب الطعام ويبحث بين المقبلات عن أصناف شهية، ولهذا فإن قاموس الطعام المصري يحتوي على وجبات متكاملة لا يمكنك تناولها بدون جزء ناقص خاصة البامية و الملوخية والباذنجان فمن يعرف المصريين جيداً، سيتأكد من أن الباذنجان من أساسيات الطعام للمصريين، لأنه مكمل لوجبة الإفطار الرسمية “الفول والفلافل، إلا أن العديد من النساء لم يستطعن ​​طهيه، اليوم نقدم لكم عمل مخلل الباذنجان و الطريقة بسيطة جدا، يمكنكم تحضيرها بسهولة في المطبخ، والحصول على مفعول فريد بطعم لذيذ. الباذنجان المخلل بخلطة تخليل مميزة الباذنجان المخلل بخلطة تخليل مميزة المكوّنات كيلو باذنجان الأسود.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة ملح.

حزمة من الكزبرة.

نصف كوب خل.

ملعقتان ملح.

ملعقتان كزبرة المطحونة.

فلفل الأحمر المجروش.

زيت الزيتون.

كمون مطحون.

ملعقتان كبيرتان خل.

فلفل أخضر حامى. طريقة تحضير الباذنجان المخلل

انزع عنق الباذنجان واغسله.

نضع الماء في قدر كبير ونضيف الملح والخل ونتركه يغلي ثم نسكب الباذنجان فيه.

قلل الحرارة عندما يغلي الماء لتليين الباذنجان.

أخرجي الباذنجان من الماء، اشطفيه بالماء البارد حتى يبرد، ثم صفي المصفاة، وحضري الحشوة خلال هذا الوقت حشرة مخلل الباذنجان

ضعي الثوم في الخلاط وافتحيه حتى يصبح ناعمًا.

نضيف الكزبرة الخضراء، الفلفل الأحمر المفروم، الفلفل الأخضر المفروم، الخل، الكمون، الملح والبقدونس إلى الثوم في الخلاط، ثم يُطهى على نار خفيفة حتى يصبح الخليط متجانساً.

أضف الزيت إلى الخليط وأعد فتح التحضير حتى تمتزج جميع المكونات معًا.

يتم فتح الباذنجان بالطول.

ضع كمية معينة من الحشو في وسط كل حبة.

نضع الباذنجان في طبق ونضعه في الثلاجة حتى يبرد ويمتص نكهة الحشوة. مخلل الباذنجان السريع بطريقة مميزة مخلل الباذنجان السريع بطريقة مميزة المكونات كيلو باذنجان مسلوق.

ثوم.

فلفل .

ملعقة كمون.

ملعقة كزبرة.

اربع معالق عصير ليمون.

أربع ملاعق خل.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر.

طماطم مقطعة.

بصل قطع. الحشو قطع الباذنجان بالطول.

امزيجى الطماطم والبصل مع جميع المكونات.

ويقلب جيداً ثم يوضع المزيج في الباذنجان جاهزاً للأكل. وبهذا تستطيعين عزيزتي القيام بالمخلل بأكثر من طريقة وجعل منزلك مليء بتشكيلة مخللات تتناولينها أينما رغبتي، وبذلك قدمنا لكم الباذنجان المخلل بوصفة رائعة. قرض شخصي يصل لـ 300 الف ريال بفترة سداد 240 شهر للمواطن والمقيم الوسوم

الباذنجان المخلل بخلطة تخليل مميزة نقدمه لكم، ولأن المصري دائما يحب الطعام ويبحث بين المقبلات عن أصناف شهية، ولهذا فإن قاموس الطعام المصري يحتوي على وجبات متكاملة لا يمكنك تناولها بدون جزء ناقص خاصة البامية و الملوخية والباذنجان فمن يعرف المصريين جيداً، سيتأكد من أن الباذنجان من أساسيات الطعام للمصريين، لأنه مكمل لوجبة الإفطار الرسمية “الفول والفلافل، إلا أن العديد من النساء لم يستطعن ​​طهيه، اليوم نقدم لكم عمل مخلل الباذنجان و الطريقة بسيطة جدا، يمكنكم تحضيرها بسهولة في المطبخ، والحصول على مفعول فريد بطعم لذيذ. الباذنجان المخلل بخلطة تخليل مميزة الباذنجان المخلل بخلطة تخليل مميزة المكوّنات كيلو باذنجان الأسود.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة ملح.

حزمة من الكزبرة.

نصف كوب خل.

ملعقتان ملح.

ملعقتان كزبرة المطحونة.

فلفل الأحمر المجروش.

زيت الزيتون.

كمون مطحون.

ملعقتان كبيرتان خل.

فلفل أخضر حامى. طريقة تحضير الباذنجان المخلل

انزع عنق الباذنجان واغسله.

نضع الماء في قدر كبير ونضيف الملح والخل ونتركه يغلي ثم نسكب الباذنجان فيه.

قلل الحرارة عندما يغلي الماء لتليين الباذنجان.

أخرجي الباذنجان من الماء، اشطفيه بالماء البارد حتى يبرد، ثم صفي المصفاة، وحضري الحشوة خلال هذا الوقت حشرة مخلل الباذنجان

ضعي الثوم في الخلاط وافتحيه حتى يصبح ناعمًا.

نضيف الكزبرة الخضراء، الفلفل الأحمر المفروم، الفلفل الأخضر المفروم، الخل، الكمون، الملح والبقدونس إلى الثوم في الخلاط، ثم يُطهى على نار خفيفة حتى يصبح الخليط متجانساً.

أضف الزيت إلى الخليط وأعد فتح التحضير حتى تمتزج جميع المكونات معًا.

يتم فتح الباذنجان بالطول.

ضع كمية معينة من الحشو في وسط كل حبة.

نضع الباذنجان في طبق ونضعه في الثلاجة حتى يبرد ويمتص نكهة الحشوة. مخلل الباذنجان السريع بطريقة مميزة مخلل الباذنجان السريع بطريقة مميزة المكونات كيلو باذنجان مسلوق.

ثوم.

فلفل .

ملعقة كمون.

ملعقة كزبرة.

اربع معالق عصير ليمون.

أربع ملاعق خل.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر.

طماطم مقطعة.

بصل قطع. الحشو قطع الباذنجان بالطول.

امزيجى الطماطم والبصل مع جميع المكونات.

ويقلب جيداً ثم يوضع المزيج في الباذنجان جاهزاً للأكل. وبهذا تستطيعين عزيزتي القيام بالمخلل بأكثر من طريقة وجعل منزلك مليء بتشكيلة مخللات تتناولينها أينما رغبتي، وبذلك قدمنا لكم الباذنجان المخلل بوصفة رائعة. قرض شخصي يصل لـ 300 الف ريال بفترة سداد 240 شهر للمواطن والمقيم

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