أسباب واعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق علاجها

تنتشر بطانة الرحم المهاجرة أو ما يعرف (الانتباذ البطاني الرحمي) بين عدد كبير من النساء.

وبحسب الدكتورة باسمة الجبر استشارية النساء والتوليد في مركز سليمان الحبيب الطبي، هذا الاضطراب يسبب آلاماً مختلفة، منها صعوبة الطمث والجماع، بسبب هجرة نسيج بطانة الرحم من جوف الرحم وتعشيشها خارجه، وينتج عنها نمو نسيج للنسيج الرحمي خارجه وفي أماكن متعددة كالمبيضين، وأُنبوبي فالوب والأنسجة المبطنة للحوض.

وعلى حد تعبيرها تكمن خطورة المرض في أن بطانة الرحم المهاجرة خارج الرحم تنزف أثناء الدورة الشهرية، وهذا يؤدي إلى حدوث التهاب في أماكن تواجدها وتشكل الليفين في محاولة من الجسم ايقاف النزيف الذي حدث خارج الرحم، ويؤدي ذلك إلى تخريب وظيفة الأنابيب ما يسبب العقم.

وقد تنتهي الأمور في بعض الحالات إلى تحول هذه التجمعات الدموية إلى سرطان في المبيض.

أعراض بطانة الرحم

تتسبب بطانة الرحم في غالبية الأحيان بألم مضاعف أثناء الدورة الشهرية يزداد بمرور الوقت ويمتد لعدة أيام، ولكن شدة الألم لا تعتبر دليلاً قطعيا للإصابة بهذا المرض. كما يعتبر العقم من أخطر المشكلات التي تواجه هذا المرض بإضافة إلى الآلام الحاصلة أثناء أو بعد ممارسة الجماع، والنزيف الذي قد يحصل بين فترات الطمث.

أفضل الطرق لتخفيف من أعراض بطانة الرحم المهاجرة

تؤكد الدكتورة باسمة على ضرورة تناول الأغذية الصحية كالخضروات التي تحتوي على معادن وفيتامينات خاصة أميغا3 وفيتامين اي ومضادات الأكسدة وممارسة الرياضة وخاصة رياضة اليوغا فهي تساعد على التخلص من تقلص العضلات الناتج عن انطلاق مواد سامة قد تؤثر على خصوبة المرأة، كذلك يمكن اتباع حمية خالية من الغلوتين والسكر والإكثار من تناول الدهون الأحادية المفيدة للجسم مثل زيت الزيتون والأفوكادو لتقليل من أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة التي يمكن أن تتطور لبعض أنواع السرطانات الخطيرة.

المرض لا يؤثر على صحة الجنين في حال الحمل

في الغالب تكون فرص الحمل عند النساء المصابات بمرض بطانة الرحم المهاجرة قليلة، ولكن المرض لا يؤثر على صحة الجنين إذا حصل الحمل.

ومن المهم أن نشير إلى أنه هناك نساء يحملن المرض ولا يشتكين من أي أعراض وينجبنا بصورة طبيعية ويتم كشف المرض لديهن بالصدفة على حدّ تعبير الدكتورة باسمة جبر.